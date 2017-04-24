社論》成長是化解社會矛盾的良藥

工商團體日前聚會，席中對小英政府的經濟表現甚多批評，直言拚經濟做得不夠，並且建言勞基法應及時修法，解決一例一休的負面效應；與此同時，全聯總裁徐重仁一席批評年輕人太會花錢、愛玩、不肯打拚的談話，亦引來世代之間的爭議，網民砲轟老一輩，彷彿那是一個把便宜佔盡的繁華世代，而現在的年輕人缺乏成就與出路，只因生不逢時。

這些爭議與批判都來自同樣的源頭，即台灣經濟成長下滑、停滯導致的低薪與就業困境。事實上，在台灣締造經濟奇蹟的年代，經濟成長率平均是兩位數，曾是開發中國家發展典範，但近年卻每況愈下，至陳水扁總統時期平均經濟成長率已降到四．八％，但仍高於全球平均經濟成長四．五％，再到馬英九總統任期，平均經濟成長再降到二．八％，不僅低於全球平均三．三％，更幾乎在四小龍中墊底。何以淪落致此？行政院主計總處副主計長蔡鴻坤直言，薪資會倒退回十六年前水平，就是因為製造業出走、產業人口減少，導致經濟欠缺成長動力。尤有甚者，台灣已經把出口競爭力拱手讓人，製造業外移後，只剩下薪水較低的廠區及產業。對比台灣產業外移與經濟成長的軌跡，確實可以得到如此結論︰製造業外移是成長下滑、低薪與所得停滯的元凶。

綜上可見，創造更多工作機會方可促進成長，改善低薪困境，而增加工作機會最有效的方法，就是吸引製造業回流與增加國內投資，才能把流失的工作找回來。其實，製造業回流與擴大民間投資，當前的主客觀條件甚佳，幾乎具有天時地利人和的優勢︰人和部分，經濟成長呈現下滑趨勢已近二十年，多數民眾受困於工作貧窮、出路有限與沉重的生活壓力，普遍期待改善經濟，成為政府推動法規、制度改革與產業變革的支持力量；天時方面，則有國際景氣好轉，以及我西進企業正遭到中國產業轉型與查稅的雙重夾殺，回流台灣變成可行的生存策略；地利則是，台灣製造能力強，產業鏈完整，創新能力雖稍嫌不足，但全球市場幾大創新商品的供應鏈，台灣仍居不可取代的重要位置，例如台積電、大立光。在這個地氣上，若是產業政策方向正確與民間製造能力得以發揮，台灣產業不難與全球創新產業接軌。而這是台灣經濟復興，再度邁向高成長的契機。

然而，小英政府這方面的努力顯然不足，「五＋二」創新產業、新南向，大抵是一幅只見輪廓、缺乏細部規劃，只能遠觀不能近看的經濟發展藍圖，執政至今，仍停留在政策宣示階段。尤有甚者，政府似乎比較著重創新產業的扶植，對於以租稅、法令、環保、土地、融資等政策手段促成既有產業的轉型，提高其附加價值，則動作有限。台積電董事長張忠謀建言政府應該幫助企業解決水電與環保障礙，而工商界屢屢提出缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」，凸顯台灣投資環境正極速崩壞。遺憾的是，這些顯然不是政府的當務之急，追求社會正義、轉型正義、推動社福，以分配為內涵才是核心政策。然而，成長才是解決低薪的良藥，缺乏成長動能，卻講求分配公平，無異在現有的泥淖中打滾，只會製造更多的對立與失序。以成長為目標，吸引製造業回流與擴大產業投資，方可增加就業，提升所得，幫助台灣掙脫困境，向上提升，化解世代矛盾。

台灣經濟今年明顯轉好，已有研究機構上修全年經濟成長至二％以上，景氣已由「微溫」轉為「升溫」，但這一切卻非來自政府的導引與努力，而是隨著國際景氣復甦而復甦。基本上，從馬英九時代之後，台灣經濟已成為一種「看天田式經濟」，即成長出於政府的作為者少，依附國際大環境者多。小英總統上台不到一年，仍有充裕時間與資源化被動為主動，確定以成長為施政優先價值；有了成長，民怨舒緩，解決分配問題，將可水到渠成，當前一切難題也可迎刃而解。