自由共和國》李政諭／公股行庫可以在都更扮演更重要的角色

李政諭／國會法案助理

依內政部不動產資訊平台統計，全國三十年以上老舊建築台北市佔了五十七萬戶、新北市六十五萬戶、高雄市也有四十七萬戶，平均屋齡約二十九年，再依公有建築物耐震評估經驗推估，全國三十年以上建築未能符合耐震標準者約有三萬四千棟，都市內的建築隨著時間老舊窳陋、危險傾圮，無可否認需要加快腳步，盡可能地加速都更進行，公股行庫如果能積極參與都更並且放寬相關融資限制，對都市更新具有正向作用，也是積極正視都市地區的更新問題。

內政部近期提出的都更條例修正案，最快三月底才會送件審議，其中增訂了第五十二條，金融機構為提供參與都更的土地及合法建築物所有權人、實施者或不動產投資開發專業公司，籌措經主管機關核定發布實施的都更事業計畫所需資金而辦理的放款，得不受銀行法第七十二條之二限制。根據金管會資料，目前銀行建築融資大多在二十六％以上，條例修正後更有助公股行庫都更推動及都更業務的放款，未來相關單位只要參與都更案的相關融資，可以不受銀行法建築融資上限限制。

蔡總統在去年十一月執政決策協調會議時表示，公股行庫要積極參與都更。八大行庫在大力相挺之餘，筆者還是難免疑慮，舉例來說，土地銀行是早期國家指定專營不動產融資放款業務的銀行，長年累積了相當多的經驗和人才，不管是都更融資或是都更信託，相信成績都會較其他行庫顯著許多，也更有能力承作；反觀其他行庫未來是否能有一樣的承作條件及能力，積極去參與都更業務？

而依據都市更新條例第五十條的規定，證券管理機關可以視都市更新事業計畫財源籌措的需要，核准設立都市更新投資信託公司，發行都市更新投資信託受益憑證，募集都市更新投資信託基金。

也就是說，公股行庫早就可以依現行規定設立都更投資信託公司，發行都更投資信託基金來賺取基金管理費，筆者想問，相關單位有掌握目前設立都更投信公司的現況如何嗎？這些都更投信公司在實務的成效又如何呢？成效優異與否的問題又在哪？反思現行其他相關規定與現況差異，才能更加全面性地掌握需要再行檢討改善的方向。

公股行庫的參與，並不是僅能以公辦都更的模式，協助地方政府金融面的幫助，舒緩地方政府的財政負擔，還可以再思考如何將國內的超額儲蓄引入都更金融服務，促進資金的金融活化。當然，筆者還是希望能再從更多元的角度面向去積極協助都更推動執行，思考公部門之間該如何相互配合，或是提供跨部門間的幫助。

金融相關單位應該確實掌握公股行庫的自有土地、行舍，評估是否有推動都市更新的必要，推行都更來活化行庫的自有資產，更加應該積極地去做主導的角色，來加強都市更新推動的動能，公股行庫的主管機關絕對要能有所作為，才不至於空有美意而流於空談。

公股行庫以更積極的角色參與都更，對都市循環發展的過程來說，絕對會有正向的幫助，除了加深公有土地、公有資金對都市的活用外，也可以說是帶動土地資源整合及資金協助等問題，現存的一些老舊行舍也能藉此重新活化，公股行庫如果能積極成為都市更新的領頭羊，絕對會挹注都市更新相當大的助力。