自由共和國》倉田徹／香港行政長官選舉和東亞地區的未來

倉田徹／日本立教大學法學部教授

三月二十六日在香港舉行了行政長官選舉，正如多人所料，北京中央政府強力支持的最有力候選人前政務司司長林鄭月娥以七七七票當選。三個多月前行政長官梁振英突然宣布不會競逐連任，北京對自己心目中的候選人順利當選大概可鬆一口氣吧。但低民望的梁振英特首下台後的香港政治形勢也不容樂觀。

自二○一二年就任以來，現任特首梁振英因其親北京的政治立場及挑釁性的言行而惹起眾多市民的反感，引發了不少激烈的政治矛盾，例如二○一四年發生了要求普選的學生和市民佔領道路的「雨傘運動」；去年春節在九龍旺角的繁華街頭發生了警察和年輕人的大規模衝突等，在年輕人中甚至還發起了要求香港獨立的運動。梁振英一貫堅持以強硬態度應付異見人士，試圖使用催淚彈驅趕示威人士，提出司法覆核以圖取消未按規定進行就職宣誓的立法會議員的資格，但其強硬路線使得香港市民更加支持民主派，在區議會和立法會選舉中，民主派取得了良好的戰績，本土派和自決派亦獲得了議席。即使是在對建制派絕對有利的制度下選出的行政長官選舉委員會，民主派獲得了不少議席。假若梁振英競逐連任實有可能落選，此情況逼使他放棄參選。

強硬路線走到了山窮水盡的地步，新特首當然應當採取穩健路線，努力緩解香港社會的激烈矛盾。但觀察現狀，似乎很難期待路線的變化。是否改變政策由北京來決定，但種種跡象顯示，它將會繼續推行強硬政策。

三月五日，在全國人民代表大會開幕之際，總理李克強在政府工作報告中提出「港獨是沒有出路的」。這是首次總理把「港獨」列於政府官式報告中。人大委員長張德江在次日的人大香港代表團會議中提出，不只是「港獨」紅線不能碰，任何「挑戰中央權力和『基本法』權威、利用港澳對內地進行滲透破壞活動」，都是不能碰的底線。

三月十三日特首梁振英當選全國政協副主席，獲得了國家領導人的職位。雖梁振英被逼辭職，但從這件事卻可以看到，其政績得到了北京方面的肯定。

在本次行政長官選舉中，在市民中呼聲很高、也受到民主派擁護的前財政司司長曾俊華未能當選，而被視作梁振英路線的繼承人、支持率走低的前政務司司長林鄭月娥卻當選了。這是因為中央政府對行政長官選舉委員做了很多工作，堅決要求他們支持林鄭月娥。以前的特首選舉中，中央政府每次支持在香港支持率居首位的候選人。但對這次行政長官選舉北京以「有權過問」的態度，優先自己的意願。

行政長官不僅是香港政府的首長，同時也是中國的地方官。規模雖小、香港已發生了獨立運動，從北京的立場來說，當然有必要採取嚴厲的措施去處理。在「一國兩制」下，應該重視「一國」還是強調「兩制」，是人們一直爭論的問題。但是，既然中國大陸與香港的力量懸殊，北京方面如果沒有充分的謹慎與考量，「兩制」將會立即被壓垮。

現在中國已被稱為超級大國，正在給周邊國家和地區帶來巨大的影響和變化。對此，東亞地區有許多人感到不安。中國和日本、韓國的外交關係不佳，在香港和台灣也存在著強烈的反中情緒。中國是否有意消除周邊國家和地區的不安？對新行政長官林鄭月娥率領的香港，北京能否採取寬容的態度？這不僅對香港，對預測整個東亞地區未來的過程中都值得關注。