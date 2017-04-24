自由共和國》梁文韜／以戰略高度前瞻台灣的發展

梁文韜／成功大學政治系教授

全球人口持續增加，對資源的需求上升不斷，國與國之間的資源競爭甚至成了個別國家存亡的關鍵。近二十年來的安全議題已經從單純的軍事安全，擴展至「糧食安全」及「能源安全」等等面向。這裡所說的糧食安全不是指食品安全，水資源安全也不是飲用水的淨化，能源安全更不是核能安全，而是關乎糧食、水及能源的供應問題。戰略考量不能再單單指涉武器上是否精良、將士是否忠心及訓練有素等軍事考量，更是如何確保人民可以持續及穩定地獲得足夠的糧食、水、能源及其他資源。

忽視資源風險評估難保人民安全

長期以來，台灣政治人物不分朝野都會把「拚經濟」掛在嘴邊，但「拚經濟」背後是在沒有確保「糧食安全」、「水資源安全」及「能源安全」下盲目追求所謂的高科技發展及土地開發。過去高科技產業在發展的過程中，「糧食安全」、「水資源安全」及「能源安全」常被忽略甚至犧牲。時移世易，過去的四大高科技產業目前大多成了資本密集的一般科技產業，在思考產業未來如何轉型的同時，大家不妨先揚棄將「拚經濟」等同「拚四大產業」的思考框架，而將「糧食安全」、「水資源安全」及「能源安全」等安全議題視為優先考量。

近年不少西方國家之所以將上述安全議題列為優先考量，固然跟二○○七至二○○八年間糧食、石油及其他原物料價格暴漲暴跌有關。即使事隔十年，台灣當局相關政府官員應該不會忘記中油公司在當時被迫配合凍漲政策的大半年間虧掉近五百億，而他們當時對如何穩定糧食供應也相當費思量。不過，除了經濟循環及人為操控因素外，自然因素也不能被忽視。美國太空總署去年發現太陽表面出現「無黑子」現象轉趨頻繁，表示太陽活動正在減弱。硏究太陽黑子週期的印度及俄羅斯科學家擔心，如果太陽「小眠」起來，地球最快將於二○一九年底進入小冰河期。

大家不難想像，屆時各國對糧食及石油的需求會大幅增加，重點是台灣儘管願意花大錢也不一定能確保有足夠及穩定的供應。退一萬步說，假設這是危言聳聽，而根本不會有什麼「小冰河期」，但在目前台灣糧食自給率遠遠低於歐美國家水準，而只有三成多一點的狀況下，東亞及南海軍事緊張若繼續升溫會帶來什麼糧食安全上的衝擊？台灣糧食入口被敵國軍事封鎖該如何因應？地球繼續暖化對糧食生產造成的不穩定性，我們又能承受多大風險？另外，氣候變遷已經帶來嚴重的水資源危機，近年台灣缺水程度及頻率愈來愈嚴重。水資源的短缺會影響農耕及糧食供給，缺水時被犧牲的往往是農業。

認真面對糧食安全風險的急迫性

身處四面被海洋包圍的島嶼上，以戰略高度釐定台灣發展方向是要以生存為前提的；按照優先順序來說，國防、糧食、水資源及能源等安全考量應先得到處理。跟過去的政策相比，最近端出的軍備自製及「前瞻基礎建設」中之個別項目的確有針對以上部分的安全議題。然而，糧食安全仍被完全忽略，大家不禁會擔憂，若軌道鋪設及其他基礎建設進一步犧牲農地，而發展太陽能是要以毀農種電的方式進行，那麼糧食安全必定會受到嚴重威脅。

長久以來，台灣土地被以各種名義亂開發以炒作價格，地方政府不惜毀農也要蓋蚊子館以顯「政績」，於是農地逐年穩定減少中；加入ＷＴＯ後對農業的影響沒有得到好好處理，政府主要是砸錢去補貼休耕；農會及中盤商被地方勢力把持，農戶被剝幾層皮，耕作意願降低，要吸引年輕人投入農業更是十分困難。農業攸關糧食安全，這不僅僅是科技業與農業孰重孰輕的問題，更是戰略問題，是生存問題。若不扭轉過時的思維，在擬定前瞻規劃時認真降低糧食安全風險，定下短中長期目標及因應措施；大難來臨時，政府將措手不及，受苦的會是人民。