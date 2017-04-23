自由廣場》一例一休 不能加班 不能睡午覺…

◎ 蔡田

兩則有關一例一休勞動稽查的新聞，讓人深感匪夷所思：彰化縣有工廠負責人於假日加班工作，遭勞動稽查開罰五萬元；另桃園有幼兒園接受檢查，老師午休時跟幼生一起睡午覺，被認定未充分休息，算是加班，也被開罰兩萬元。

老闆自行加班、幼兒園老師陪幼生一起睡午覺，統統都要被開單罰錢，這樣的勞檢不只是不食人間煙火，簡直就是要逼業者關門大吉，難怪自從實施一例一休後，政府越來越顧人怨。

就以教育現場來說，當小朋友進入學校後，老師當然要隨時隨地陪伴在孩子的身邊，這樣不但可以確保孩子的安全，也是教師敬業樂業的好表現。對於這麼認真盡責的好老師，教育主管機關和學校行政主管，大力表揚都來不及，想不到現在竟然要被判定違反勞基法，因而要被處以罰鍰。

幼兒園老師陪幼生睡午覺，實乃天經地義之事，勞動稽查不合格，實在說不過去。基於安全因素，幼兒園小朋友午睡一定要有大人陪，如果原任老師不能陪，園方必須在午休時段另外聘人；理論上可行，但實務上行不通，不僅人員難聘，就算聘得到，因沒有帶班的緣故，對於照料的幼生陌生、不熟悉，遇到突發狀況難以處理周延，這也是勞動主管機關不可輕忽的細節。

彰化縣的老闆加班被罰，左鄰右舍都說，政府鼓勵懶惰，不希望國民太認真工作。現在竟然出現幼兒園老師陪學生午休，也被判定違法要罰，是否政府不希望老師太過認真敬業呢？

我始終相信，政府推動一例一休是善意，是為勞工著想的，但搞到老闆加班、老師陪幼生午休都要被罰，這樣的法律實在大有問題，應該立即解釋，馬上解決。

（作者為退休人士）