自由廣場》綁樁式公民參與

◎ 林瑞珠

立法院經濟委員會剛舉辦完六場「前瞻基礎建設特別條例公聽會」，全數不開放旁聽，推說已經直播，令想參與公聽會的民間人士非常不滿。由於此計畫事關八年高達八千八百億的特別預算，各縣市首長及民代紛紛上場競逐，簡直把原本應該聽取民意的公聽會當獵場，令人眼界大開。

長期以來，政府施政在公民參與及資訊公開方面都做得非常不足，儘量閃躲民間的要求，重大法案或計畫經常以突襲的方式闖關，例如前瞻計畫三月二十三日行政院才公布，四月五日核定三三六頁計畫內容，隔週就連開六場不公開的公聽會，且行政院要求立院於五月底完成審議。以民進黨目前居立院多數，只要甲級動員，一定火速通過。

蔡英文總統上台打的是公民參與的旗幟，行政院從林全以下奉行此諭的方式，是三天兩頭找特定民間人士疏通，以此為公民參與塗脂抹粉；但除了官署欽定的特定團體及相關人士，一般人仍難入官府。像這次前瞻計畫公聽會，僅由各黨團推薦少數專家學者與會，何曾有過真正的公民參與？

對人民而言，法案都是難懂的，如果真是立意良善，而非圖利特定團體的政策，根本不用怕講出一套淺白易懂的說帖與民眾溝通。真正有誠意的公民參與，必須制定一套制度，讓平日根本沒有發言機會的老農、勞工，都有順暢陳述意見的機會，這才是最廣大族群的民意。

如果民進黨政府還是沿用國民黨那一套，找一些御用學者及特定人士來繞口令，以此充當民意，順便排除異己，那國、民兩黨遲早都會被台灣人民淘汰。

（作者為社運工作者）