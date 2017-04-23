自由廣場》罪人？ 病人?

◎ 張勳慶

當媒體揭露國內毒品氾濫校園問題日益惡化時，正召開的司改國是會議上，委員林文蔚提出「毒品正名為藥物」、「政府出資，製造販毒」主張，以及先前顧立雄提出「施用毒品罪醫療前置化」建議，引發有如兩極交火論戰，有人更痛批這根本就是吸毒除罪化。

可是在國內衛生單位，其實早有透過美沙酮治療毒癮計畫，而類似的計畫在國外也有。可是以目前成效來看，可以說政府徹底敗給了毒品供應的犯罪組織，於是便有一種先進觀點，與其讓毒犯製造或供給毒品，吸毒者為了購毒變成罪犯，何不政府直接介入，然後衛生單位掌控吸毒者身分下，視其為病人，而非罪犯，才能防制毒品更加氾濫。

用反毒大作戰去面對毒品問題，其實便是方向錯誤。當大家集體把吸毒者當成罪犯，不去了解他們為何吸毒，認為把他們抓起來關是為他們好，那豈不是法律比醫療還萬能。但看看世界上諸國情形，便會發現，不論刑度如何拉高，又或者判其死刑，面對吸毒問題仍是束手無策。

假若失眠是精神或個人處境上的問題，有誰會認為，開安眠藥給病人的醫師是毒犯或加害人？台灣有那麼多人每日服用精神和情緒上藥物，你會認為他們是罪犯嗎？吸毒能否除罪，可能和廢死問題一樣會吵鬧不休，而政府當起毒品公賣局，消除目前由黑幫掌控的市場，從價格競爭理論上，是可以讓地下毒品市場萎縮；但更大的挑戰是，政府衛生部門能接手把這些病人，從身心上讓他們走向陽光嗎？

（作者為文字工作者）