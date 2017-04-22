自由廣場》退休帳戶 存多少領多少

◎ 楊德源

現行退休制度破產的主要原因在於，繳得少、領得多。有不少案例，貢獻不到百萬，領的卻已超過千萬，這個制度不垮才怪。現在提出的改革版本，並沒有根本解決問題，只是提高貢獻退休金的額度，減少退休金的支出，延緩退休基金破產的時間。

比較符合公平正義原則，又不會有太大財政負擔的做法是，繳多少、領多少。每個人一出生，就以身分證字號設立一個退休金帳戶，父母可以為子女提撥一定比例的所得，做為日後的退休金。子女開始工作之後，除了以自己的工作所得貢獻退休金之外，雇主、政府另提存一部分。前述這些提存，都不計入可稅所得。除了結婚、教育、購屋、重大疾病之外，不得提領帳戶中的金額。但是，此一帳戶可做投資理財之用，其中的獲利也不計入可稅所得，一切退休均由人民自理。

到了退休時，帳戶中的金額就是可以享用的退休金。想要有優渥的退休生活，就必須在工作時多提存。如此一來，不必擔心自己的退休金因政府勞退基金代操虧損而一無所有，且此一制度也可行之久遠，不必擔心破產。此外，所有台灣人的退休帳戶，累積的龐大金額，將可創造許多投資空間，並成為金融業及各產業的最大創發動能。

（作者為國立高雄第一科技大學金融系教授）