自由廣場》不到破產不掉淚

◎ 洪忠文

「年金改革後，月退俸五萬變三萬怎麼過活」、「一個月房貸有十萬，年金被砍後要怎麼付」、「去美國參加小孩畢業典禮，順便玩要花二十萬，年金被砍怎麼付旅費」，這些反年金示威者的理由，讓多少加班過勞只能月領二十二Ｋ的年輕人聽了拳頭都硬了。

行政院主計總處於二○一六年公布，全台有三二七萬勞工月收入不到三萬元、有一六七萬戶家庭，平均每月可支配所得不到二．七萬元。如果這些週休七日的退休人員，月領三萬還無法過活，那這三百多萬勞工要怎麼辦呢？這一百多萬戶家庭是否都要變成低收入戶？月退俸是青貧族薪水的兩、三倍，就因為沒錢囤房、旅遊只好上街抗議，難怪四一九反年金示威被網友們戲稱為「沒錢花運動」。

幾年前希臘破產的例子還歷歷在目，希臘也是早就發現年金問題，但歷屆總理為了選票，不願面對年金改革，最後導致希臘破產。當年馬前總統曾說，年金改革「今天不做，明天會後悔」，但馬政府為了選票，什麼都沒做就下台了。

今年初所做的民調，有超過七成的民眾認為年金需要改革，有六成民眾希望今年就能完成改革，期待這次小英政府能為台灣的下一代，挾著大多數民意支持強力執行，別讓下一代看到台灣破產。

（作者從事出版業）