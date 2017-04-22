自由廣場》當456遇上789

◎ 林進國

全聯董事長徐重仁，比較過去年輕人與現在年輕人的生活態度及金錢觀，說現在的年輕人太愛花錢了，言下之意是希望年輕人能效法前輩們刻苦耐勞勤儉的精神。但身為四、五、六年級生的我們，難道不應為七、八、九年級生現在的生存環境負點責任嗎？

我是五年級生，我們出生在台灣出生率最高的戰後時期，每個家庭最少會有三至五個孩子，上學時每一班級至少也有四十人以上；退伍後，台灣經濟邁向工業化轉型的上升氣流，在那個擁有許多行業ＭＩＴ製造產量世界第一的美好年代，四、五、六年級的我們處處是機會，只要想拚搏事業，只怕沒體力、不怕沒機會，想要成家立業，門檻也不高，一間房子兩、三百萬就買得到。

反觀現在的七、八、九年級生，他們出生在出生率下滑的現在，他們出社會之後，台灣的製造業大量西進中國，高效益的製造業大量減少，想拚命也沒多少機會，多年來薪資不進反退，動輒千萬的屋價高到人高攀不起。

四、五、六年級的我們應該捫心自問，在我們享用了台灣經濟成長甜果，我們為七、八、九年級的後輩留下了甚麼的環境？四、五、六年級的企業家，當你們公司的工作機會移到中國去時，當你們無情地炒作房地產獲取暴利時，曾想到七、八、九後輩如何生存嗎？

機會少、薪資低、房價高，七、八、九年級選擇活在當下，不婚不生，這能怪誰？當國家資源嚴重傾向軍公教退休年金時，一個不用工作的前輩竟月領六至七萬，辛苦一個月只賺二至三萬的後輩看在眼裡，這樣像話嗎？

七、八、九的孩子在很多地方超越我們，他們不缺智慧與熱情，他們缺的是我們營造的生存環境與機會，看看太陽花學運的孩子，他們關心政治的熱情與能力，徹底改變了台灣的政治生態，終結六十年來的黨國執政，讓所有以往無法改變、令人發恨的不公不義得以改變。看看這些七、八、九的孩子，四、五、六不該給他們多一點掌聲嗎？

（作者為科技公司營業部經理）