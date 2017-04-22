自由廣場》如果退休軍公教在香港這樣鬧

◎ 黃世澤

英國管治香港期間，為了杜絕官僚貪污的流弊，香港公務員薪酬一般比市場同類職位優厚。儘管香港公務員待遇優渥，但所謂退休的長俸本身，並非異常的優厚，一般而言，就是照舊享有公務員的免費牙醫、醫療照護待遇，另加每月領取相等於退休前職位月薪一半的退休給付，就是如此。儘管香港沒有十八趴之類怪物，但政府為應付大批退休公務員離職前一半月薪為計算基準的長俸，都相當之麻煩，香港大量財政儲備中，有不少是根本不能用，那是撥備用作支付這些長俸，令不少香港公共財政資源被困在退休金裡。

因此，二○○○年香港已經改制，公務員也一律要做強制性公積金供應，公務員要每月抽薪水五％做供款，政府除按法律要做相等於月薪五％供應，按年資按年遞增的優厚額外供款，但政府額外供款合計總額，不會令政府用於退休保障的開支，超過政府總體員工薪酬開支的十八％。香港政府長期有財政盈餘，但公務員可以照樣福利不俗，政府的財政紀律極為關鍵。

軍公教優渥年金，根本是不知怎樣算出來的年金安排，不做適當終止，台灣政府財政必有問題，因此，這是非廢不可，或者可以做出過渡性或選擇性安排，例如中下層公務員（退休前月薪折半後，低於兩萬兩千元台幣）的十八趴可以保留至一段年限，或當每月退休給付水平低於兩萬兩千元台幣時，這類人士的十八趴可以保留；但中高級公務員的十八趴除了砍掉，沒有其他選擇。如果有退休軍公教人員做出危害台灣國家安全行為，例如身為少校或以上級別軍官，卻去參與解放軍或中共活動，不要說十八趴，退休金乾脆可以立即停付，台灣納稅人的錢，並不是用來養活這些人的。

在台北街頭那些捍衛自身利益的老人家，如果在香港，早就成為傳媒和公眾圍剿對象，連上街嗆聲的機會也不會有。

（作者為居港英籍時事評論員）