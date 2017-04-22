自由廣場》前瞻老人天堂

◎ 楊宗鑫

近日各地方首長為了爭取前瞻基礎建設經費，紛紛透過媒體隔空喊話。然而，仔細觀察各縣市提出的計畫，卻發現有極高的同質性，即依然是以提升工商機能為目標。其實，每個地區都有其獨特性，在發展上應順勢而為，不必然都要以大型建設為導向。

以嘉義為例，在台灣即將走向超高齡社會下，以吸引老人居住為目標，似乎可做為一個政策選項。許多先進國家都會選定適合老人居住的地區，打造專屬於銀髮族的親善空間；以美國而言，南方的佛羅里達、亞利桑那等州，長期享有「老人天堂」的美譽，這些地方有近二十％的人口是六十五歲以上長者，高於美國平均的十四％，而吸引老人遷入的原因，包括了充足的陽光、明媚的風光、完善的醫療、低廉的物價，因此建商紛紛在此打造超大型社區。

不只是先進國家，就連中國也有類似規劃。最早針對老人開發的地產，是位於北京近郊的「太陽城」。當時的構想，主要是想藉由將老人遷出市區，舒緩都市的壓力，同時讓子女不失探望之便。而近年，海南島也陸續出現大型老人村開發案，媒體稱呼移居此處者為「候鳥老人」，多數人均來自氣候寒冷的東北地區，因此以候鳥到熱帶避寒來比喻。

相較之下，台灣儘管各地都有安養中心，但這種偏重於集中管理的型態，不利老人維持正常生活的方式，也是造成老人普遍排斥的原因。如果要在台灣打造長青社區，嘉義應是首選。首先，雲、嘉原本就是老人比例最高的縣市，正好順勢而為；其次，嘉義擁有適合老人的環境，包括氣候宜人、空間寬敞、公園綠地多、遊憩資源豐富、市區購物便利、物價較北部低廉、醫療資源僅次於台北；最後是地理位置適中，無論從南端的高雄、台南或北端的台中、台北移居者，要返家或是子女前來探望，都能在合理交通時間內往來。

近年許多南部縣市年輕人口外流嚴重，地方首長為此紛紛向中央爭取設立工業區或向國際大廠招手。其實，各縣市因先天條件差異，應採取不同的發展路線。開發銀髮族市場，或許就是嘉義的潛在商機。

（作者為公務員）