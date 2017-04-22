自由廣場》完全執政無政府狀態？

◎ 王伯仁

日前立法院反年金改革事件，立委、縣市長被打，警方束手無策，兩千警力對付不了幾百個存心找碴鬧事打人的暴徒，主要是其成員多為退休軍警人員，員警對「學長」不敢依法制止，平常對一般老百姓卻又「威風凜凜」，動輒以「現行犯」逮捕上手銬、甚至腳鐐，身為全國治安最高首長的內政部長和警政署長，怎麼還有臉尸位素餐？

現行警察教育觀念和訓練，即「現行犯」人人可以逮捕，警察當然更有職權，而逮捕後必上手銬甚至腳鐐，以「保護嫌犯安全」，所以豐原一婦人在路旁摘一朵兩元波斯菊，就被逮到派出所上手銬加釘腳鐐；雲林一拾荒老婦撿了一個不值一元的破紙箱，被誣控「偷竊」，警方帶回做筆錄，然後上手銬移送地檢署，老婦央求不要銬，警察說「不銬會被檢察官或上級罵」。其實，上述兩例都違反「警察職權行使法」第十九條關於上警銬和第二十條關於管束的規定，是「濫權瀆職」的，但全台灣大多數警察都「樂此不疲」，好像不上銬不足以顯其威風。縱使控訴，也是官官相護「依職權不罰」。

部分警察對付小民是「一條龍」，但對於行徑有如暴民的「學長」或「將軍」，就變成「一條蟲」，任令毆打立委和縣市長們，還恐襲記者，英全政府還是個政府嗎？關於暴行，「排除重於追究」，內政、法務部長和警政署長幹不好就下台！

（作者為資深新聞工作者）

◎ 張世賢

已被唾棄的老Ｋ不知悔改，默許甚至鼓動支持者故意在四一九引發暴亂，又挾暴民之力撕毀各黨讓立委們四一九開始在議場審議年改法案的協議，成功逼迫民進黨同意再開兩場公聽會。我們擔心，該黨又中了老Ｋ的緩兵之計。不顧國家社會各項形勢劇變而堅持保有優厚退休金的那些人，一年來在幾十場的公聽會上高聲爭吵謾罵，甚至結合不明幫派蓄意鬧場拆台，這種公聽會開了又怎樣？

我們真的擔心，懦弱的黨主席帶領下的民進黨會失去戰力。執政將近一年以來，疑似有特定資金支持的職業性反政府組織，在各項公共集會上不斷搗亂，但掌握公權力的政府相關部門卻無所作為，等於間接鼓勵他們一鬧再鬧。面對四一九立法院前離譜的場景，蔡政府若再不強硬起來，就沒有指望了！

觀諸四一九早上立院周邊的警力部署，現場指揮官似有故意讓暴徒易於施展攻擊之嫌，而警員的被動消極表現，讓暴徒如入無人之境，肆意攻擊而不立刻逮捕，尤為離譜，內政部長及警政署長難脫督導不周之責。蔡總統對此不能再溫良恭讓了，應該下令確實檢討，賞罰嚴明。

（作者為退休公務員）