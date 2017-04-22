社論》謙卑不是理直氣弱

反年金改革歹戲拖棚，改革樓地板還比多數人高，反而促使更多人堅信，年金改革勢在必行。（資料照）

改革者理直氣弱，被改革者理歪氣壯，儼然是當前改革現場的寫照。即將上任一週年，小英的執政績效，恐將面臨嚴酷的評價；二○一八的選舉氣氛，也恐難延續二○一四以來的勢頭。完全執政，一手好牌，結果打到荒腔走板，前車之鑑馬英九實堪借鏡。馬英九完全執政，對手幾乎無力抗衡，但這個人無能又獨斷，支持度下探九．二％，國民黨完全在野成了他八年執政的句點。如今，小英完全執政，歷史會不會重演，或許還言之過早，但憂心忡忡者也不是杞人憂天。

轉型正義，追討黨產，年金改革，司法改革，一例一休，婚姻平權，原住民正義，等等，小英時代揭幕便一哄而上，可惜未能善用民氣一氣呵成，反而糾纏於壕溝，戰場清理不了。對的事情，無法做對，將帥理直氣弱有以致之，連立法院的優勢也綁手綁腳。年金改革烽煙四起，自利的人性弱點搞得理歪氣壯。回顧事態惡化過程，無非是付託非人，蛋頭學官治絲益棼，委員會、公聽會以會養會，下週立法院又加碼兩場公聽會，反改革者的舞台一個接一個，既得利益者的音量不成比例放大。那些人，社會大眾嗤之以鼻，但手握麥克風，贏取媒體焦點，掣肘改革步調，敗事有餘。

反年金改革的烏煙瘴氣，掩蓋了轉型正義、追討黨產，活絡產經的作為也失去能見度，十分契合國民黨高層的政治盤算，好整以暇地致力於黨權之爭。可以想像，五二○黨主席選舉塵埃落定，小英難以收拾的戰場，將成為新共主祭旗之地，各種被改革對象亦將集結成軍，展開小英二年的反撲行動，總體改革將面臨新的阻力。果真如此，小英的謙卑對話拉長戰線，竟埋下當斷不斷、反受其亂的敗筆，不僅反改革者的鬧場無有寧日，考監兩院等利用體制公然唱反調，連渴望改革者也難免失望落寞，小英的政治信任若進一步折損，怪誰？

公民力量時勢造英雄，但大家迄未見到小英造時勢。將近一年，小英尚未展現領袖魅力，也尚未展現慎謀能斷的改革定力。相較於當前國際領導人普遍強勢，小英的被動姿態相當突兀。乃至於，反對她的人不怕挑戰她，支持她的人不敢力挺她，支持度跌多漲少並不意外。民進黨來自草莽，林全內閣一副菁英身段，不少部會首長宛如名士派。要求改革的急驚風，碰到推動改革的慢郎中，能有多少掌聲？而用人捨棄具有選舉實戰、政務經驗者，竟然讓完全執政的英全體制，也跟黨內互打的國民黨高層一樣，接不上台灣民主的草根地氣。小英能否改弦更張，攸關社會基礎是否持續流失。

反年金改革歹戲拖棚，改革樓地板還比多數人高，反而促使更多人堅信，年金改革勢在必行。八百壯士者流應該也心知肚明，呼群保利只能互相取暖無法讓改革歸零。旁觀他們的策略目標似乎有二：一是打亂小英推動改革的布局，削弱改革的社會支持力道；二是打擊小英的領導形象，磨損人民對她的政治信任。如此這般，既有利於五二○之後反撲力量的再起，也有利於施壓小英向北京傾斜。外應北京對小英持續施壓，經貿戰、外交戰加上近期的李明哲事件無法著力、世衛大會邀請函可能落空等。內外交迫，不一而足，無非是要讓小英飽嚐壓力測試，難以利用完全執政優勢滿足支持者而導致內部壓力上升。

執政成敗即將進入關鍵年，擺在小英面前的戰略歧途，一是明確回應要求改革到底的沉默多數，一是繼續讓反對改革的聒噪少數主導戰場。完全執政完全走調，蛋頭學官提供的麥克風，把少數人的聒噪放大為轟炸，呈現在失衡的媒體結構，虛有其表地干擾改革戰場，令人嘆息。先前一例一休，勞動部搞得野火燎原，小英疏於當機立斷，後患無窮，不容再犯。改革這場撥亂反正，立法院，改革多數優勢，莫蹉跎到臨時會；主流民意，改革多數優勢，莫怕失衡媒體起鬨。掃除台灣悶格局，改革是前菜，國計民生有感政績才是主菜。所以說，年金改革，速戰速決，不能理直氣弱，讓理歪氣壯的退休肥貓拖著走。