自由談》不合理，要改；會破產，更要改！

年金改革是要減少既得利益，即使少了一些錢，影響生活品質不大，更何況有地板的規定，絕不會讓退休軍公教生活陷入困境。還是有部分人煽惑、組織群眾抗爭，造成暴力事件，使年金改革再陷烽火，幸而小英的改革意志依然堅定，宣示對暴力絕不寬容。

年金不改必然破產，只是時間早晚問題，根本不用爭論。有些帶頭反對者一再質疑年金破產是騙局，或者說政府的財政問題不能歸咎於年金。坦白說，年金問題不僅在於能否存續，更在於合不合理；即使因為經濟大好，使得政府財政足以負擔現行年金給付，但是不合理的年金制度仍必須改革。

換言之，就算年金不會破產，如果它是不合理的，例如退休人員的所得替代率幾近一百％，也就是週休七日的所得跟週休二日者差不多，就要改革。如果年金不是負責退休者的生活需求，而是要足夠他們去繳房貸、扶養兒子甚至孫子、出國旅遊、吃喝玩樂，等等，那更是非改革不可。

其實，年金制度的設計，係提供在職場奉獻一輩子的退休人員最低生活保障，其他衍生出來的需求，退休人員應該自己負責，不能推給政府。所以，年金只保障退休人員「活下去」，要活得優渥、出國旅行、購買房地產，必須自行設法負擔，跟國家無關。取消這部分，並不是國家對不起退休軍公教，更沒有違反信賴原則；而是取消過去國民黨為了鞏固政權，拿國庫去補貼，把軍公教變成藍營鐵票的那一部分。

總之，不要再說年金會破產才必須改革；年金不破產，只要不合理，就要改革；若是不合理，而且會破產，不改行嗎？（蘇多）