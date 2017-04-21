自由廣場》被斷頭 被吃案

◎ 黃越宏

明明是五年以下有期徒刑的竊盜罪，檢察官卻是故意吃案，用輕罪的兩年以下有期徒刑毀損器物罪查辦，這不是變相吃案，那什麼是吃案？

烏山頭水庫八田與一銅像慘遭報復式斷頭，前北市議員、中華統一促進黨成員李承龍在臉書坦承犯案，南市警方昨天北上帶回李承龍與女共犯邱晉芛。兩嫌自白表示，因不認同八田與一的歷史評價，才會割斷八田的銅像頭。

檢方認定李、邱兩人涉犯刑法第三五四條毀損器物罪，諭知兩人限制住居、無保請回。

但對於銅像頭部去向？兩嫌都推稱不知道。

鋸子則被寄到台東友人處，麻豆警方昨深夜將鋸子帶回採證。

被媒體問及此案策劃多久？李承龍說：「策劃好幾年了！」被問及犯案原因？李答，「該做的事就要做」。

至於銅像的頭在哪裡？李僅表示：「頭在台灣。」

根據上述情節可以看出，第一，李某將割斷的八田銅像頭藏匿；第二，李某犯罪之後，並未供出實情，銅像頭藏匿何處並未供出；第三，八田的銅像頭是屬於失竊，並不是單純毀損！

但是，台南檢察官故意重罪輕辦，用刑法第三五四條毀損器物罪：毀棄、損壞前兩條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處兩年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

一個是五年以下有期徒刑，一個是兩年以下有期徒刑，相差何其多！

檢方訊問時，李承龍與邱晉芛自白表示，因不認同八田與一的歷史評價才會犯案，兩人在十五日凌晨以鋸子割斷八田銅像頭部。檢方認定李、邱兩人涉犯刑法第三五四條毀損器物罪，諭知兩人限制住居、無保請回。檢警會進一步調查銅像頭部去向及有無其他人涉及不法情事，懷疑此案還有其他共犯。

李某所為，係屬「刑法第三二○條：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」。同時，更有可能是屬「刑法第三二一條：犯竊盜罪而有下列情形之一者，處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科新台幣十萬元以下罰金」之第三項，一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之者。二、毀越門扇、牆垣或其他安全設備而犯之者。三、攜帶兇器而犯之者。四、結夥三人以上而犯之者。

因為他們兩人當時還攜帶了鋸子，在一般竊案偵辦時，這種情形都被視為「攜帶兇器而犯之者」，如果還有第三位共犯，那就構成「結夥三人以上而犯之者」。

（作者為法治時報社社長）