自由廣場》年改 大破大立大魄力

◎ 呂賢順

國、親兩黨沒提版本主張維持現狀，其他各黨的版本也是圍繞在現狀修修改改。難道年改會不知固定提撥制是退撫基金永續經營的方法嗎？優惠存款（十八％）這些已領取退休金的人員，憑什麼可以透過國庫的變向補貼繼續支領退休金。所得替代率花十五年調降至六十％，保障最低金額三萬二一六○元。已經領過頭的人，還是在法律的保障下繼續支領退休金，問題沒解決，虧損持續擴大。

花錢要花在刀口上，既然要繼續貼補優惠存款（十八％）利息六年四八○○億，為何不拿它來結算月退制，一來可替財政惡化的退撫基金止血，二來退撫基金因固定提撥制會更加穩固。不要說台灣，全世界沒有一個國家有能力實施月退制度。它的盲點就是前人消費，後人買單，越補越大洞。年金改革的對象要清楚，新制軍公教人員要保護，領過頭的退休人員，多的要繳回。

退撫基金主要收入來源，除了政府固定的提撥外，其餘都是直接從84新制軍公教人員薪資直接扣除。勞工每月只要繳納勞保，享有勞保的老年給付及雇主固定每月六％的提撥。84新制軍公教人員除了繳交公保外，還有可觀的退撫基金；而這筆錢支付的對象很可能只有繳納公保，繳得少、領得多的那一群，退撫基金能不破產嗎？84新制軍公教人員退休時，基金已破產無錢支付，對他們公平嗎？繳得少、領得多不也是勞退基金相同的問題嗎？

反對年金改革團體的主要訴求是要維持現狀，反對年金改革溯及既往。平心而論，他們可以領取優渥的退休俸，難道不是政府大開方便之門嗎？目的不就是要創造軍公教鐵票部隊，鞏固黨國政權。現在要在他們的既得利益扣東扣西，巨大的反彈是可以想像的。早期軍公教都是一次領退休俸，會改成月退俸，就是政府沒錢的緩兵之計。幾年前勞工一次領退休金不也發生相同的問題，透過媒體放送月退的好處，不也是慢慢改成月退，但問題沒有解決。

年金改革依法解決是反彈最小的方法，不管是勞工或是公務員，就依勞基法或是公務人員退休法的規定一次付清，先結算已退休人員的問題。未來全國統一採取可攜式的固定提撥制，相同的問題就不會發生。大破大立的年金改革只在一念之間，揚名立萬或是罵名遺世，也是在取捨之間。

（作者為媒體工作者）