自由廣場》高學歷政府沒常識

◎ 陳茂雄

立法院司法及法制委員會十九日開始審查「公務人員退休撫卹法草案」，只是立法院被抗爭者包圍，並出現暴力事件。中國國民黨只反對執政黨的年金改革，自己卻提不出任何版本，擺明為反對而反對，要求開完公聽會後才能審查。朝野最後達成共識，於下週三、四舉行完兩場公聽會後，五月起就能進入逐條審查。

可以預估的，公聽會不可能取得共識，而且衝突越來越大，這也是中國國民黨所期待的。在執政黨規劃召集一群非權責人士開會討論年金改革案之前，筆者巧遇一位政務官，曾陳述若是開會討論年金改革案會天下大亂，對方回答執政者應該多溝通，以平息爭議。結果是「總統府國家年金改革委員會」越討論衝突越大，最嚴重的是反年金改革者在網路上造謠，連在扁政府時代，國、親兩黨立委所立荒謬的法都歸罪於民進黨。

學術界很流行開學術研討會，對於特定議題提出研討，就算沒有共識，也會拉近距離，因為真理越辯越明。執政團隊或許有太多學術界人士，將政壇上的糾葛當作學術議題來溝通，他們沒有想到學術議題是追求真理，越溝通距離越近，只是政壇上的事務並非如此。

是非的溝通容易拉近距離，然而只要牽涉到政治意識或利益，越溝通衝突越大，雙方都可以提出一百個理由來攻擊對方。爭議性的議題應由權責單位以速戰速決的方式來解決，別動腦筋想說服反對者。這種常識一般人都知道，反而獲得高學位者認為自己有能力說服對方。執政需要的是常識，不是知識，然而高學歷者不會承認自己的常識不如人，因而誤事。

對於不懂的事，筆者常向人請益，問到獲有博士學位者，都會給答案，沒有例外，只是常出現錯誤的答案，代表對於不懂的事，他們照樣給答案。大學畢業者則會有很多人回答「不知道」，但很少出現錯誤的答案。高學歷者其字典沒有「不知道」三個字，這種性格不適合執政，因執政者要有很多「不知道」才能發揮團隊的力量，沒有「劉邦性格」就不能凝聚「漢初三傑」。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）