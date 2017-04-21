自由廣場》青貧族 看不見未來

◎ 劉志枰

台灣去年全球製造業競爭力指標居全球第七名，相對工作時數也高居全球第五名，依照台大國發所副教授辛炳隆分析指出，台灣目前面臨企業缺工、勞工加班頂替目前缺工問題而非增聘人力造成的結果。

然而在我看來，現在很多老闆都懂一招，明明很繁雜的工作，或是技術性很高的工作，他們也會說這工作很簡單，不需要什麼能力技術，所以工資沒法給太高，反正壓低公司成本才是重點，流動率高也沒差，能合理壓榨員工就好。前陣子台灣某知名超市董事長指出：現在台灣的年輕人很會花錢，你到國際機場看，很多年輕人出國，很少看到老一輩的人，引起台灣青年世代憤怒。身為九○後青年世代，我倒是很想舉我們經常到加油站加的油品為例，以中油公告九五無鉛汽油來說，民國八十二年一公升只要十六元，今天要二十六元，在過去兩年更是要三十元以上，還一度破每公升三十六元，反而要活在高物價下的年輕人要忍、要拚命、要很節儉，但我們的未來正在崩盤，我們該怎麼辦？

台灣為什麼會造成嚴重的勞資對立，這與建立在長期一環接一環的剝削脫離不了關係，我們的勞動部總是常說需要長時間的改善，然而我最終想表達的是，政府不該幫無良企業洗腦剝削，活在現在極度不平等環境下的勞工也不該自己打自己，台灣是已開發國家，已經走過錢淹腳目的經濟起飛期，物價不斷上漲，真實薪資卻凍漲是事實，加上資本主義下，薪資分配自然會往Ｍ型兩端集中，所以現今上班族的生活肯定較以往辛苦。

台灣已邁入高齡化社會，政府不斷鼓勵年輕夫婦要多生，低薪高物價造成了年輕人不敢結婚、不敢生子，高齡化的問題對於社會又造成了年輕人的負擔。人口結構的改變，政府有沒有長遠的計畫，如何提高薪資，鼓勵年輕人及早成家立業。國家領導人及許多企業雇主，別再說大學生去做高中生可以做的工作，所以在敘薪上給他們高中生的薪資待遇，無論大學畢業或高中畢業，都一致二十二Ｋ敘薪做為標準。你們真的該想想，許多大學生當中，剛畢業踏入社會大多都有背負近四十萬元學貸，二十二Ｋ敘薪在現在高物價的台灣來說，只夠求溫飽，還不起學貸的比比皆是，一畢業就淪為青貧族，讓我們年輕人看不見未來。

（作者為玄奘大學社會工作系學生 ）