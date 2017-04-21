自由廣場》如果民國106年啃掉民國126年...

◎ 陳桂玲

時間是民國一二六年，公務員阿嘉、在銀行上班的小美剛滿六十五歲，正想著體力也不行了，想從工作崗位退休，享享清福。不過，政府忽然宣布因退休基金入不敷出，將「如期」在今年宣告破產，所有退休金停發。天啊！阿嘉跟小美不禁吶喊：我們之前不是每個月都有繳退休提撥嗎？這些錢都到哪去了？怎麼會憑空消失了？

對了，大家想到二十年前，就是民國一○六年的時候，政府不是說年金改革可以延後二十年破產嗎？可是民國一○六年的政府沒說的是，到民國一二六年年金破產時，台灣的人口老化更嚴重，年金破產的問題更難解決。加上民國一○六年的薪資已實質倒退到民國九十年的薪資，這一代的中老年人賺的錢，連養活自己都快不夠了，根本沒辦法自己存退休金，而且他們也買不起房子，所以要以房養老也不可能。也就是說，他們退休生活全都要指望政府的年金計畫。偏偏政府的年金都讓之前退休的人，尤其是軍公教領光了，他們月領至少三萬二起跳，很多領六、七萬，甚至到十幾萬的大有人在，領得比還在工作的人還多得多。這些人在他們過世前，把下一代、甚至下下代的退休金都領光了。原來大家說啃老族可怕，這些「啃小族」更是吃人不吐骨頭！

結果，因為大家都領不到退休金，下一代也不願意再犯上一代的錯誤（增加自己的提撥只為了供養上一代人的退休），政府只好把退休年齡延後，還降低退休給付，退休金低到快比低收入補助還少。街上因付不出房租被趕出去而流落街頭的下流老人比比皆是，政府的長照也不足以照顧這麼多老人。社會上世代對立嚴重，治安敗壞，大家都在想，到底二十年前的政府怎麼會白癡到提出一個只做半套的年金改革！試問！如果有一家銀行跟你說，你把錢存在我這邊，一年後可以提出去，但是銀行在第十一個月就會破產，還有誰願意存錢進去？可以請問這些官員︰為什麼我要繳錢到一個別人可以早早退休，領大把鈔票，不時還可以出國旅遊，爽爽過活，可是自己退休時卻一毛錢都領不到的計畫？這不叫世代不正義，甚麼才叫世代不正義？ （作者從事金融業）