自由廣場》《李筱峰專欄》中國無真心要「統一」台灣

◎ 李筱峰

中共呼喊「和平統一」台灣，已快三十年了。從叫囂「血洗台灣」到改口「和平統一」，口號雖改，作風沒變。中共若要讓台灣「回歸祖國」、「和平統一」，理當做出讓台灣人心悅誠服、百般嚮往的誘因，就像美國吸引許多中國富商權貴蜂擁而至一樣。然而中共的所作所為，令人懷疑他們真心要「統一」台灣？信手舉例如下，請問中共當局：

民主國家都有提審制，即人民因涉案被拘，應在法定期限內（通常是二十四小時）移送法院，且必須告知其親屬。你們無故抓走李明哲已經一個月，下落不明。請問，你們此舉能號召多少台灣人民心向「祖國統一」？

去年六四前夕，四川一位民眾只因製作「銘記八酒六四」酒瓶，就被拘捕，以「煽動顛覆國家政權罪」起訴！請問，你們此舉能號召多少台灣人民心向「祖國統一」？

台灣的法輪功學員可以自由練功聚會，你們卻到處抓法輪功人員，下獄苦刑、「被自殺」、活體器官移植…。請問，你們此舉能號召多少台灣人想和你們「統一」？

許多維權律師被你們下獄；草擬憲法的劉曉波，即使得諾貝爾和平獎，至今仍在黑牢。請問，你們這些舉措號召了多少台灣人民心向「祖國統一」？

世界所有民主國家的網路、資訊通暢無阻，可是到了你們標榜的「祖國」就斷訊了。你們網民還要「翻牆」才能外探世界。請問，這樣能號召多少台灣人想和你們「統一」？

香港書商擬出版你們不中意的書，就「被失蹤」；香港本土派民選議員竟然被取消資格…。你們「五十年舞照跳、馬照跑」的承諾已經粉碎多次！請問，你們此舉能號召多少台灣人想和你們「統一」？

至於你們對圖博（西藏）、東突（新疆）的高壓殖民政策（罄竹難書），又號召了多少台灣人想與你們「統一」？

你們在台灣的同路人「愛國同心會」，拿著五星旗在台北街頭到處打人叫囂，已經數年了，不知這幾年來號召了多少台灣人想和你們「統一」？

同樣也是你們同路人的「中華統一促進黨」人，把造烏山頭水庫的工程師八田與一銅像斷頭，阿Ｑ地自以為抗日成功？請問，這種行徑發揮了多少「促進統一」的效果？號召了多少台灣人民心向「祖國統一」？

世界人權組織「自由之家」評比各國自由度，名列「自由國家」的台灣今年高達九十三分，號稱「人民共和國」的你們卻年年名列「不自由國家」，降到只剩十三分。請問，這樣的自由度能號召多少台灣人想和你們「統一」？

什麼？不許再問？再問就要請在台同路人也把我斷頭？請問，這樣真能號召台灣人想和你們統一嗎？

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授，http://www.jimlee.org.tw）