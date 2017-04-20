《自由廣場》《青年論政》請留給年輕人一條活路！

◎ 周立軒

小時候最喜歡回南部的老家，原因無他，都是祖父母最疼我們這些孫子，不僅讓我們吃好穿暖，還怕我們缺錢花用，趁著爸媽不在，偷偷塞給我們幾張零鈔，這些，我想是許許多多我們這一代人，共同的美好回憶。

然而，這幾個月來，我們看見一群群與自己祖父母年紀相仿的軍公教退休人員，走上街頭，闖入考試院，駐紮在立法院，為的是爭取自己的退休金不要被砍，理由是一個月五、六萬才夠他們養老，這一切看在我們這一代人的眼裡，除了無奈，還是無奈。

一九八○前後出生的我們，來到人世時，遇上台灣社會正掀起民主浪潮的大變革時期，之後，在經濟起飛的九○年到兩千年間完成我們的教育，結果輪到了我們出社會時，卻發現起薪跟爸媽剛出來工作時，相差無幾，同時因為少子化的關係，我們每個人平均撫養的人數，是上一輩的兩倍、三倍有餘，而經歷了網路泡沫化與金融海嘯的世界，運轉的速度，已經讓我們從學校學到的不太夠用了，而更令我們這一代恐慌的是，有可能領不到退休金的假設，在我們的眼中看來，竟是如此的真實。

這就是我們這一代的悲哀，然而看看近日在街頭上的這群長者，也許並不了解兒孫輩的我們，正掙扎著在這麼多壓力之下求取生存，非但不像祖父母般盡量幫助自己的孫兒，反而死命地抓住自己所有，揮舞著雙手，警告我們別想從自己身上拿到任何一毛。於是我們理解到，儘管這一個過往由這些老兵們拚死守護的國家，這一個曾經由這些公務員們努力維持運轉的國家，這一個靠著這些師長們作育英才無數的國家，已經陷入財政泥淖中了，然而他們還是想著自己可以拿到多少，殊不知我們年輕一輩的未來，也正一點一滴地被他們所奪走。

其實，我們感謝這些前輩長者們的付出，若非他們，現在的台灣不知道會如何，然而，正值國家存亡之秋，財政問題隨時可能引爆，因此，我們懇請這些退休的叔叔伯伯阿姨們，拿出您們的高風亮節，放我們年輕人一條生路，不要再因阻撓年金改革而晚節不保了。

（作者為國立交通大學財務金融所博士生，台北市民）