《自由廣場》回答「太陽花可以，為什麼我們不行？」

◎ 黃帝穎

立法院昨進行年金改革法案初審，反年改團體在外進行激烈抗爭，甚至暴力毆打縣市首長及多名立委，部分反年改人士竟稱「太陽花可以，為什麼我們不行？」因此遭網友諷刺這是「沒錢花運動」。

姑且不論反年改的「沒錢花運動」，活動宗旨只是為維護個人「既得利益」，與太陽花反黑箱服貿的憲政高度「公益目的」，根本無法比擬。僅論反年改的暴力行為，是否符合法院認定「公民不服從」的阻卻違法事由。

台北地方法院在太陽花學運的攻佔立法院案，判決林飛帆等人無罪的關鍵理由，是認定符合七要件的「公民不服從」，得阻卻違法。但用此七要件檢驗「沒錢花運動」的毆打立委、官員暴行，即可發現反年改群眾不符「公民不服從」，也就是說，「沒錢花」法律上根本不配引用「太陽花」。

法院的「公民不服從」七要件，其中第四要件是「須為公開及非暴力行為」，因此太陽花運動時，時任行政院長江宜樺可以到立法院旁與學生對話，且來去自如，不若「沒錢花運動」的暴力圍毆官員和立委。

「公民不服從」的第六要件是「須有必要性原則，也就是沒有其他合法、有效的替代手段可以使用」，太陽花反黑箱服貿，服貿一旦通過，學生無法透過司法手段救濟，因此符合必要性原則；相反的，「沒錢花運動」反年金改革，就算通過年改方案，既得利益者還是可以提行政爭訟，甚至是大法官釋憲來救濟。

簡單的說，反年改人士捨合法的救濟手段不用，竟跑到立法院來毆打官員和立委，這不只是「吃相難看」的維護既得利益，遠比不上太陽花學生的「護民主」情操。在法律上，「沒錢花運動」更不符合法院認定的「公民不服從」要件，根本不配比擬「太陽花運動」。

（作者為律師，永社副理事長）