《自由廣場》還公聽會？ 英全的魄力跟善意用錯地方！

◎ 劉瑩

英全政府的年金改革，軍公教的部分，明明打折後還是世界第一優渥的退休金，根本是一個過分溫和的改革，結果英全政府拖了快一年，好不容易昨天要審查了，黨鞭柯建銘卻又暫緩，下週再召開兩場公聽會！

請問柯總召，公聽會還開的不夠多嗎？公聽會一開再開，結果李來希這些人是越來越溫和還是越來越囂張？一個藥，明明病人吃了十幾次都無效，醫師還是只會開這個藥，這是什麼庸醫啊？

其實，個人之見，所有的版本對軍公教都太溫和了！建議軍公教一律「五四三」，分成五萬、四萬、三萬三個級距，大部分三萬二，少數可以領四或五萬。至於軍警這些危險性比較高的工作，的確得特殊處理，但處理的方法應該是刪減退休金，把省下的錢挪去厚待在職者，比如大幅調高現役軍警危險津貼，每個月多發兩萬，順便解決募不到兵的困擾。因為，面對危險的是在職者不是退休者。蔡總統，你要穩定的是現役軍人的心，不是那些退休者的心啊！

年金改革，公教部分最簡單，只需要拍板的魄力；牽涉艱苦勞工的事都很複雜，要開很多公聽會的是勞工的部分，或是複雜的一例一休。顯然英全的魄力跟善意都用錯地方，民意支持度自然高不起來了。

（作者為醫師，台北市民）