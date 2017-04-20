《自由廣場》一名法官的省思

司改核心：重建人民信任

◎ 黃瑞華

在黨國戒嚴時代，司法為黨服務，是統治人民、鎮壓異己的工具，是侵害人權的共犯結構。司法人或因黨國思維洗腦，或因缺乏智慧、勇氣，或迫於時勢，沒能以良知及司法權柄，點燃民主憲政香火；人民因此畏懼、痛恨不公不義的黨國司法。這是司法沒有光榮傳統，不能贏得人民信任與尊敬的遠因。

幸有台灣人民不畏犧牲，奮起爭取自由、民主與人權。隨著政治的民主化，部分司法人亦能覺醒追求司法獨立。爭取權力與利益的「法官自治」主張，可輕易凝聚共識，獲取改革力量，所以極少數主張「自治與自律」應並重者，遂被揚棄。這是今日司法：監督、管理弱化，法官、檢察官獨大，常見集體對外捍衛權益，少見自省、自律風氣的重要原因。

二戰後的德國司法人，有勇氣與睿智面對歷史的錯誤，公開自省，所以有法蘭克福大審判，讓受害者平冤、公義彰顯；更讓德國人民從納粹的扭曲思維中徹底覺醒，防免暗黑幽靈再起。

反觀我國，司法從沒自主對過去的不公不義自省，一件件不應起訴而起訴的冤錯案（無罪確定），或過程中明顯違背程序正義、判斷標準嚴重兩歧，與人民價值、認知相悖的案件，都成為民眾深刻的印證，難免讓人聯想黨國幽靈是否仍於上空盤旋？公平法院形象遲遲無法建立，嚴重斲傷司法公信；人民要求司法改革的聲音，因此震天價響。

日前美國聯合航空因員工服勤操作失當，侵害乘客權益，公司ＣＥＯ對外道歉，對內卻發公開信支持員工作法，沒真誠面對錯誤，引來群情激憤，要求下台，公司股價暴跌；ＣＥＯ為挽救股價，三度公開道歉，主管機關宣示該員工已停職查辦，航廈所在地芝加哥市政府更稱：絕不讓相同錯誤再度發生。

司法因人為疏誤或恣意所造成的冤錯，影響人民權益何止百倍於此，但可曾看到有人宣示儘量不再發生相同錯誤，真誠檢討並努力採取防範措施？我們只看到司法高層繼續採取討好法官、檢察官策略，好像什麼事情都不曾發生，過去如此美好，說什麼「要恢復台北地檢署的光榮傳統」、「肯定並推崇最高法院數十年來如一日的努力」。ＣＥＯ如此，股價（司法公信）怎能不繼續崩跌？

司法最核心的問題是人民不信任。司改會議所涉各種法制變革，可能需要五到十年才能完成法制化工程，屆時司法公信能否提升，司法不公帶給人民的痛苦能否緩解，都在未定之天。其實人民在乎的是：檢察官為什麼可以濫權起訴、不起訴或恣意簽結，都不必負責？為什麼相同的事情，可以有的判有罪、有的判無罪？上下級審一再互槓，互挖司法公信牆角，可以不斷上演而不被檢討？握有生殺大權的法官、檢察官，什麼時候可以要求他們為自己的怠惰及嚴重疏誤負責？判決既然違憲，為何又不給救濟而要不溯及既往？誠實面對疏誤，深切自省，才能避免重蹈錯誤，這是不需立法就可以做的事情。

促進轉型正義條例正在立法院審議，除了應該廢棄戒嚴時期的不法判決外，也應勇敢面對解嚴後違反程序正義、侵害人權的違法判決，以建立自省、自律的司法文化，司法才可能有光榮的開始。

（作者現任最高法院法官）