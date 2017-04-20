自由談》他們一夥都白賊

曾經允諾，事後卻絕口不提，這叫耍賴。

曾經說過，事後卻矢口否認，這叫白賊。

政客多數健忘。有時不是故意，有些話脫口而出，說過就忘；有時卻是故意，在「對」的時間信口開河，一旦利益到手，承諾拋諸腦後，山盟是空，海誓是假。

吳敦義說他從未推崇過八田與一，但網民找出總統府公報，他在副總統任內，不但出席了烏山頭水庫八田與一的追思會，還說了八田與一先生對台灣的貢獻是「令人永遠追思、永遠懷念的」。他真的是換了位置就換了腦袋與嘴巴嗎？

吳敦義絕非陶淵明所說的「實迷途其未遠，覺今是而昨非」之流，當權時說一套，失勢時做一套，國民黨真要仰賴不時出包的「白賊」來中興嗎？

相對之下，趙少康遠比吳敦義會作秀。趙少康還是立委時，在一場電影分級公聽會上，眼看群情激憤，大喊一句：「廢除電檢！」就在歡呼聲中離場。廿五年後，從剪刀轉向分級的電檢制度依舊在，這位擅長操縱民粹的媒體金童，還記得那場激情表演嗎？

趙少康當年為了接掌中廣，應允NCC日後「無條件」繳還音樂網和寶島網雙頻，得手後卻是能拖就拖、能混就混，既不告知員工情勢，更沒退場方案，更發新聞稿哀嚎說是「下班」後遭突襲（其實一路拒收拒理，拖到下班後才面對），刺激了DJ控訴說受到白色恐怖，翻雲覆雨的手段虎虎生風。

甚至連國民黨工都來潑糞打混仗，渾然忘卻馬英九選總統時就做過中廣退場承諾，江宜樺更在行政院長任內指示要交給客委會和原民會使用。

健忘是病，有藥可醫，白賊成性呢？（藍祖蔚）