《自由廣場》《林保華專欄》對朝鮮以戰止戰？

在美國卡爾文森號航艦打擊群壓境下，朝鮮在四月十五日太陽節沒有進行核試，避免了一場衝突，然而第二天又突然試射飛彈，可是不到五秒就自我爆炸。原因有說是中國獻計，保留了朝鮮的面子；也有說是美國以網絡戰來破壞。可是川普出奇沉默，因此到底是中朝聯手耍了川普，還是美國展現了高超技術？然而一瞬間就爆炸，美國可能還沒有那麼快的反應來反制。

無論什麼原因，朝鮮核武問題並未解決，美國另外兩個航艦打擊群雷根號和尼米茲號也將於下週抵達朝鮮半島海域。三大航艦打擊群在一個地區會師，實在罕見，川普最近說要讓美國自己來解決朝鮮核武問題，果然如此嗎？

二○一○年十二月，我在美國的自由亞洲電台發表過「中國管不好朝鮮，就讓美國來」的評論。那是因為維基解密披露中國對韓國說，他們準備放棄朝鮮，讓韓國來解決。我認為那是謊話，中國不會放棄相同價值觀與作為反美籌碼的朝鮮。因此我建議由美國來負責摧毀朝鮮核武系統，事先可照會中國，美國無意佔領朝鮮領土，後事的統一問題交給韓國去解決。

中朝採用的策略將是「敵進我退，敵退我追」的基本游擊戰術。美國要避免被玩弄而疲於奔命，要打就打，因為理據已經十分充分，只是尋找最佳時機。日前美國向敘利亞發射巡弋飛彈，事先與俄羅斯打了招呼，也精準的避開生化基地防止生化污染擴散，對朝鮮動武也可以這樣做。

金正恩以非常殘酷手段肅清異己，包括皇親國戚，導致高層人人自危，可以預料一旦戰爭開打，朝鮮的戰力將不如預期，內部會分化倒戈。以中國目前黨政軍高層內鬥情況，以及經濟、就業等社會問題，也不可能再次發動「抗美援朝」，而薩德將成為防止中國介入的利器。

四月一日出版的《爭鳴》雜誌披露川普上台後中國社會瀰漫怯戰情緒：《解放軍報》二月三日發表評論「回歸『善戰』傳統，只有危機逼出主觀能動性」。一份涉軍社情簡報表明「拒服兵役案例逐年上漲，由東南沿海擴散至中西部地區」；適齡入伍群體中有人以扎耳朵眼（應是冒充同性戀）與紋身等方式逃避兵役。

最近北京市國家安全局開始實施「公民舉報間諜行為線索獎勵辦法」，凡舉報有功者最高可獲五十萬人民幣獎金。看來也是擔心爆發戰爭後，會有許多中國人成為外國軍隊的內應或「帶路黨」。

看來，中共十九大前將檢視中美哪個是紙老虎。川普會與歐巴馬那樣繼續展示他的耐性嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）