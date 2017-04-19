《自由廣場》八千億 有更好的用法

◎ 劉俊賢

政府近期敲鑼打鼓地推動八千億的前瞻基礎設施建設，眼下看到的是各方諸侯展開一場資源搶奪大戰，卻看不到全面性國家長期發展策略與合理的效益評估討論，特別在台灣面臨到國際局勢快速變動與挑戰之際，執政者更應以更負責任的態度來深思、面對此預算運用之議題。

依媒體報導：內政部營建署最新房價負擔能力報告，全台「房價所得比」首度突破九倍，達九．三五創史上最高，台灣人民痛苦指數持續上升，生活水準／品質持續下降，對未來更是越來越看不到希望。在此之際，政府的前瞻基礎設施建設剛好又給了建商很好作文章的題材：軌道經濟學，又開始炒作房市，人民可謂未享其利先受其害。

對此，筆者基於多年從事企業經營分析的心得，強烈建議政府將此預算轉作投入經評估後台灣未來有機會的產業，進行產業升級與整合，打世界賽進軍國際市場，藉此更可創造就業機會及提高國民所得，降低貧富差距，如此才是長遠之策，且若順利有一、兩個亮點轉型成功，帶來效益是持續且具正向循環與外溢效果，與需面對前瞻基礎設施建設未來潛在龐大的維護費用與虧損，兩者相形之下，優勝劣敗已顯而易見！

要做個真正有「前瞻性」的政府，就需擺脫政治考量，以符合人民真正的期待。（作者任職企業經營分析部門，台中市民）