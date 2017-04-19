《自由廣場》眷村文化保存 國防部責無旁貸

◎ 黃如輝

眷村是戰後來台灣最大移民與集村，是台灣歷史文化的一部分，在台灣展現了中國大陸各省不同的風俗民情，與在地文化的融合象徵。二○一二年國防部與文化部選定全國十三處作為文化保存，為此民進黨立委劉世芳等提出「眷村文化保存草案」，透過專法讓眷村保存能統一事權與挹注經費。

筆者對於眷村文化保存百分百支持，但讓管理權由國防部改為文化部，則有不同看法。最了解眷村的是國防部而非文化部，立委諸公應該思索讓國防部承擔起這樣的責任，並用心監督，讓全國這十三處眷村文化園區能各自展現因為所在區域的不同，或因為軍種或編制的不同，讓全民甚至國外訪客了解，這是台灣戒嚴時期最能呼應國防、政府遷台與過往克難精神的歷史。

至於提供基金作為眷村保存，筆者也百分百認同。台灣各地的古蹟與歷史建築、遺址保存等，不管由地方或中央管理，經費仍然仰賴官方出資。筆者不只一次呼籲，應當為全國古蹟成立「古蹟銀行」或「文資保存銀行」，鼓勵大眾、企業捐款，讓民間經費有管道進入文資保存領域，則何須讓十三處眷村文化園區分食已經杯水車薪的文資保存經費？更何況修法曠日廢時！

日前國防部提供經費拍攝軍教片宣傳國防，以上述角度而言，全國十三處眷村文化保存，國防部只要逐年編列預算，立委諸公只要在審查時多費心督促，則相較於文化部，國防部更適合作為全國眷村文化保存主管機關，這是國防部的責任，也是義務。（作者為淡江大學歷史所碩士，任職嘉義啟智學校）