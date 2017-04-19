《自由廣場》中華民國虧欠八田與一

◎ 楊彥騏

台灣在西元一九三○年前，嘉南平原有十五萬甲的看天田，數以百萬的農民必須看天吃飯，收成不穩、收入不定，時有天災饑荒之虞。直到八田與一先生規劃建蓋的嘉南大圳跟烏山頭水庫，嘉南平原才能成為今日富庶的「米倉」。日治時期所謂「美好的年代」就是源自於此。

嘉南大圳運作灌溉後，接連著眾家製糖會社開始制訂研擬稻蔗輪種、改良蔗種及製糖技術，也開啟了台灣日治時期製糖產銷的黃金時代。

西元一九四九年國民政府撤退來台，要不是嘉南大圳的米倉，從中國逃難至此的百萬軍民，如何得以殘喘安身？要不是日治時期數十家製糖工廠留下，大量配銷砂糖為台灣持續近廿年，每年賺進超過七成的外匯存底，風雨飄搖的國民政府如何渡過危難？

對於中華民國政府來說，八田與一先生貢獻就是這麼重要、這麼大。今天，有人去將八田與一先生雕像截去頭部，還有人聲援叫好，足見短視無腦、愚昧至極，更見冷酷無情、沒有人性。

（作者為高中教師，雲林縣民）

紀錄片導演看法

◎ 洪維健

連著兩天觀察各界對八田與一銅像「截頸事件」的反應，仇視日人在台建設的反動派，最顯眼的辯詞就是「你砍我的蔣公，我砍你的八田」，用「對等暴行」合理化惡意操作。其實，這跟「發生場域」關係最大。

蔣獨裁遍布全台的中正路，還有黑塑像，侵犯的是「公共場域」，基於政治人物塑像不能侵入校園、佔據公署，或者妨礙市容，所以應該移除。而八田塑像矗立在特定的「專屬場域」，也就是烏山頭水庫風景區，這是自然產生的文化歷史記憶，外人不能以報復心理，硬闖破壞。

舉例來說，不同宗教的信眾，可以抗議電線桿上的傳教標語，可是，不能到對方的教堂，毀損對方的神明塑像，這就是「專屬場域」不容侵犯的至明道理。

我在二○○五年，花了三年拍攝《八田與一的24個小故事》紀錄片(https://www.youtube.com/watch?v=KU_8-ZQ-jsk)，至今還在烏山頭水庫藝品部，供應東瀛訪客日文版本，深受各界好評。當初，我在研讀資料、進行拍攝期間，更加發現這位水利專家對全台灣的偉大貢獻，我自己收穫多過付出，我不希望「截頸事件」成為醜陋的第廿五個小故事，盼望政府增加教育比例，因為如果台灣民眾對八田技師耳熟能詳，大概就不會仇視這位奉獻台灣，從桃園大圳、嘉南大圳，甚至曾文水庫，都有他努力付出的汗水。

八田與一生於一八八六年，比蔣獨裁大一歲，雖然只活了五十六歲，可是，相較於蔣活了八十九歲的古人，到今天還糾纏在二二八跟白色恐怖的追剿中，真的高低立判。

（作者為外省籍紀錄片導演，白色恐怖受害者家屬）