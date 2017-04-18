自由廣場》百元標到賓士有感

建議車拍過戶與稅費清繳應脫鉤

◎ 胡天賜

報載日前台中地檢署舉辦扣押物拍賣會，現場出現一輛賓士車，民眾以台幣一百元得標後，卻發現後續必須支付債權餘額、燃料稅、罰鍰，致使所需支付的成本比在二手市場買到的還要貴，因此寧願繳納違約金，也不願意辦理過戶；最後這些車輛可能只能以相當於廢棄車（通常低於二手車市價十分之一）的價格賣給修車廠。

上述的困境，是因現行法令規定（如公路法第七十五條等），車輛在未完納所欠繳的稅費、罰鍰前，公路監理機關應不予受理或不得辦理過戶登記，或於繳納完畢後始得發給汽車牌照。這些規定的目的，都在藉由將車輛過戶程序與稅費、罰鍰清繳掛鉤，以強制車輛所有人繳清稅費、罰鍰。

但當車輛所有人已無力清償，而必須進行強制拍賣車輛程序，若所滯欠的稅費、罰鍰總額又高過車輛本身的市價時，將導致車輛應買人必須代付相關稅費、罰鍰而形成購車成本高於市價，最終將無人應買，反而須比照廢棄車輛以極低價售出，損害了公法債權。

有關車拍過戶與稅費、罰鍰清繳掛鉤的法令規定，性質上屬保全規定，目的在保全車輛稅費、罰鍰的清繳。而依法保全措施（如假扣押、假處分）均無阻止終局的強制執行程序效力。因此，由強制執行機關拍定的車輛，拍定人依法其實得主張汽車監理機關依據執行機關所核發的拍定證明，直接辦理車輛過戶，不受保全稅費、罰鍰規定的限制。

綜上，建議汽車監理機關應與相關執行機關儘速聯繫，一方面監理機關應允許車輛強制執行拍定人無須繳納稅費、罰鍰即得直接辦理過戶；另一方面則由強制執行機關將原先所須繳納始能過戶的稅費、罰鍰，認定為其他債權人共同利益（即為增加車輛拍賣價值）而支出之費用，屬於強制執行法第二十九條第二項規定之執行必要費用，得優先其他債權受清償。如此不但可提高車輛拍賣價格，又可增加稅費、罰鍰的受償。（作者為行政執行官，台中市民）