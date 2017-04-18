自由廣場》〈金恒煒專欄〉「司改會」不要淪為「反動會」！

打著司法「改革」旗幟的官方「司改會」（據悉，民間「司改會」將登場），硬是提出「反動」透頂的一條法案，意圖扼殺新聞的第四權。這項提案由委員林照真領銜，姚崇略、王婉瑜及張文貞共同具名，針對的是「尚在偵查或審判之訴訟案件」，修法「嚴禁」廣播、頻道、網路「評論」。乖乖隆地咚，什麼時候「司法改革」不改司法，反要革「媒體」的命？

這還不是大問題。最可笑的是，這四位小將提出的母法依據是「廣播電視法」第二十二條，馬上被打臉，ＮＣＣ處長謝煥乾當場表示，此法是戒嚴體制的待廢法條。不只如此，戒嚴惡法「出版法」第三十三條同樣禁止平面媒體「不得評論」，「出版法」早已廢除。

此一提案的荒謬有好幾項，舉其犖犖大者來討論。

第一點，偵查中案件的權力者是誰？不是媒體，是檢察官。最可惡的情形是，檢察官故意洩漏案情細節給特定媒體：一辦案、一抹黑，遂行政治或曝光率的操作。只要上網Google一下，血淋淋的個案多不勝數。何況，司改的對象不是媒體，是司法。司法洩密才是問題，目前逮到最大尾的是前檢察總長黃世銘；而違反「偵查不公開」的經典，就是檢方。歷史的一幕：特偵組一字排開，越方如公開誓師：「辦不了扁案就下台！」這不是公開偵查中的案情是什麼？所以，司改會的任務和責任是杜絕檢調法官們遂行政治辦案而與媒體共舞、串供的穢行。

第二點，偵查中的案件能不能評論？英國是法所明禁，也因此常遭嘲弄。在美國的法庭及電視訪談中，法界人士、律師以此公開批評英國司法的落後。確實，美國憲法修正案第一條，即明文限制國會不得制定剝奪言論、出版自由的法律。所以美國媒體可針對任何案件鉅細靡遺地評之論之，辛普森案即是範例。

第三點，與此提案相應的是另一委員陳瑞仁檢察官提出的藐視法庭罪。在大陸法系下，台灣的檢察官與法官沆瀣一氣，不凌虐、恫嚇被告就上上大吉了，誰敢藐視法庭？！陳瑞仁此議，同樣是志在媒體。實行陪審團制的英美法系，法官手執藐視權，最大宗也最具作用的是威嚇拒不履行陪審義務的公民。

第四點，台灣法官常以「其心如秤」做自我標榜，檢察官也自稱「證據到哪裡辦到哪」，那麼如何可能受評論影響？真的怕受影響的是陪審制下的陪審員；即使如此，美國法官只能叮囑陪審員，絕不敢侵犯媒體權。

從目前發展來看，我們的司改會似非改革惡法、惡檢、惡法官、惡體制，反而是助紂為虐，創造有利不良司法機制繼續作惡的環境？尤其提案的林照真是新聞學者、姚崇略是檢察官、張文貞是法律學者，三方面專家拔劍腰斬第四權不說，竟而借戒嚴惡法還白色恐怖之魂！「司改會」不要淪為「司退會」或「反動會」！（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）