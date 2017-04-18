自由廣場》政大可以，蔡政府不行？

◎ 蔡美珠

國立政治大學表示，政大校歌是創作在一九四○年中央政治學校時期，但政大已非黨校，為讓新世代師生心甘情願唱校歌，在第一八六次校務會議中，通過組成「檢討現行校歌委員會」。

看到這樣的報導，讓人想到現在的國歌歌詞是一九二四年陸軍軍官學校開學典禮的訓詞；一九二八年底，中國國民黨將其定為黨歌，並對外徵求曲譜，最終由程懋筠的作品獲選。國民政府在一九三○年決議先以「中國國民黨黨歌」代用為國歌，之後對外徵求創作，但均定為「從缺」，此歌曲遂於一九三七年正式定為國歌，此後便沿用至今。

請問中華民國現在仍是黨國一體嗎？答案當然不是。現在的國歌，台灣人心甘情願唱嗎？答案當然也不是。令人不禁要問，為什麼政大可以在網路成立「檢討現行校歌廣徵意見專區」，展開問卷調查，將彙整並送入校務會議進行討論。為何新政府不願意成立「檢討現行國歌廣徵意見專區」，讓人民表示意見？（作者為家庭主婦，新北市民）

各校應效法政大檢討校歌

◎ 鄧鴻源

有著超過七十年歷史的政大，因校歌有「實行三民主義為吾黨的使命」、「建設中華民國是吾黨的責任」等字句，不斷被學生質疑所謂的「吾黨」就是指「國民黨」，希望可以改校歌。經該校四次會議，認為校歌是為了促進團結，旋律並沒有爭議，因此決定更改部分歌詞，原有的「吾黨」等字句，將改為「實踐民主法治是我們的使命」、「維護自由人權是我們的責任」。即日起至五月底止，將蒐集教職員生及校友意見，最後再送交校務會議供議決參考。

這才是符合民主與時代潮流的做法！否則老是唱那種ＬＫＫ的歌，學生會樂意唱並引以為榮嗎？難道全校師生都是國民黨員嗎？請不要再欺騙大家說「吾黨」並非國民黨那樣的笑話，誰不知國民黨不僅想讓黨國教育深入校園，甚至讓全國民眾都接受黨國教育，否則為何長期將國民黨歌當作國歌唱，還不斷要脅別黨的人也要唱，世上有如此鴨霸的政黨嗎？

其實不只政大，全國各級學校的校歌也普遍充滿黨國意識形態。各校應該效法政大，重新檢討校歌是否符合時代潮流？學生是否喜歡唱？以及歌詞是否感動人？更重要的是否能真正代表各校的精神與特色？這正是現代公民民主教育最重要的一課。（作者現任大學教師，新北市民）