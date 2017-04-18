自由談》習近平兩岸動作一錯再錯

習近平綁架李明哲已經第三十一天。

中國政府非法擄人，禁止外界接觸，並予以扣押隱藏，這就是綁架！身為中國最高領導人，挾全球第二強大武裝力量，對付手無寸鐵赴中旅行的台灣人民，習近平必須為此一綁架事件負最大責任。

蔡英文去年五二○就任台灣總統，習近平以虛擬「九二共識」，強制推銷「台灣是中國的一部分」於蔡英文政府。這是習掌控中國後對台政策的第一個大錯誤。

小英總統根據台灣人民的總體意志，柔性拒絕了習近平，中國政府立即片面切斷兩岸行之多年的官方互動和準官方交流以為逼迫，這是習近平所犯下的第二次嚴重錯誤。

這些動作將習近平的誤判一再攤在陽光下，對台灣人民而言，習近平的黨和政府只會把兩岸人民撕裂得更深更遠！

三月十九日，習近平犯了幾乎不可逆的錯誤。李明哲在中國廣東被抓、被擄、被綁架，至今沒有任何明確的訊息。李明哲是台灣間諜？李明哲可以動搖中國的國家安全？至今生死未卜的李明哲，中國有可能對其刑求逼供，中國也有可能製造假的文件或證據欺騙世人，已經第三十一天了，習近平一夥還有什麼製造不出來的！

如果這一連串不可思議動作就是習近平的兩岸政策，也是所謂「中國夢」的一部分，那真是何其愚蠢的政策，再加上何其荒誕的「中國夢」！

他人的愚蠢與荒誕，他人自受之。但是若已嚴重威脅到國人的人身安全，小英政府必須拿出勇氣和決心，使用各種方法來加以對抗。這是土匪集團、邪惡政權對台灣人生命與自由的踐踏，也是對小英政府的侮辱。當然，綁匪不會認錯，只要受害的一方夠軟弱，手足無措，就是他們的勝利，並且會因此繼續擴大這種綁架模式。人民都在關注，小英總統的必要作為應盡快展現。適時發布中國為紅色警戒旅遊國家，可以是一積極作為的選項。（鄧蔚偉）