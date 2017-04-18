社論》健全初選制度 取代派系政治

國民黨是擁有國會三十五席席位的中型政黨，更是在台灣長期執政、因而累積雄厚社會結構的優勢團體，這樣的政治力量，當然是台灣政治櫥窗裡很關鍵的一個組成，是外界評價台灣的主要項目之一。從而，繼黑影幢幢之後，國民黨黨主席選舉竟爆發金錢介入的指控，儼然成了黑金領黨，如此的墮落，倘使不積極糾正，勢必拖垮台灣的民主。

台灣的民主蓬勃年輕，民主內涵則尚待進步成熟。因此民主發展的方向與歷程，每一步都要小心，不能誤入歧途，否則未必有再回頭的機會。這種「回不去了」的殷鑑，在世界民主歷史上，班班可考。其次，民主發展中的國家，政黨之間監督制衡的理性不足，也往往會出現「比爛」困境，削弱了執政黨的改革動能，這才是核心的影響。

因此，我們要從國民黨眼前的衰敗談起。去年一月大選揭曉後，國民黨從八年的一黨獨大，翻轉為行政與立法雙輸的徹底在野，這是國民黨在台有史以來的第一次。面對失去政權與失去民意，國民黨有六位政治菁英出馬爭取黨權，並且當仁不讓、廝殺激烈，可見這些人充分感受國民黨傾頹的嚴重危機。

但是幾個月下來，先是該黨中央將殺警主嫌等幫派人士的申請書曝光，而後是黨工自揭同志在一戶內搞了三百多人的人頭黨員亂象，近日則是參選者公開指控某縣市有黨代表給六萬元、青工十萬元、議員二十萬元的價碼。各方殺紅眼之後，只見眾人紛紛撇清，究竟應制度阻絕，或移送法辦，居然無人提出具體對策因應。

甚至，一個企圖起死回生的政黨，不惜把候選人辯論給「和諧」掉，只準備以政見發表虛應，說穿了，只熱中派系與組織，迴避方向與政策，怎麼看，都是難挽敗象。最大反對黨的地位與功能若此，無疑是台灣政黨政治的重大考驗。

從而，我們更要檢視首度一黨獨大的民進黨。下個月，蔡英文政府才將執政屆滿週年，明年底地方「九合一」選舉卻已等待登場。在所謂「綠色執政」的既有版圖下，外界近來不斷聽聞地方接班傾軋，或者期待黨中央介入徵召，或者選舉對策委員會也不排除從中運作的傳言紛起；在此同時，卻遲遲未見民進黨有什麼開大門走大路的公平競爭機制，被其政治菁英所標榜或強調。

換言之，在稀有政治資源的搶奪過程，上台後的民進黨，似乎也沒有驚覺到選民對於台灣的民主政治需要再升級的迫切感。如果要走出山頭林立、派系瓜分的傳統形象，民進黨未來勢必要以更大的力度，節制「喬」與「指定」的黑箱文化，改以更加公開透明、側重治理、健康競爭、能者出頭的初選設計，來公平拔擢，培養黨內的新一代菁英，以加速人才的新陳代謝；進而透過從政者政治素質的提高，改善台灣的政治風貌。

看到民主政治的瓶頸，有些人開始崇尚中國的菁英政治，以為經由嚴密的拔擢審核體系，可以產生不二的治國人選；事實上，中國既脫不了「派系政治」，例如毛時代對部屬的分而治之；更有「世代政治」的嚴重矛盾，例如習派對江派的清剿等等。同時由於他們缺乏民主反應的機制，往往在強調政策效率之際，對於政策良窳，經常無法事前得到及時回饋，以致決策風險升高，乃不爭的事實。

對照之下，台灣能夠走上民主道路，實是亞洲文明的重要標誌。台灣的民主如果不完善，問題不在民主選擇，而是政治人物的素質，普遍不足以回應台灣的整體需要，那麼如何活絡從政途徑、避免寡占分封，劣幣逐良幣，以吸引更多的人願意改良政治，在朝在野看來是無一豁免，皆責無旁貸。