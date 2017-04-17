自由廣場》國軍反毒 清泉崗案為指標

◎ 姚中原

國防部副部長鄭德美上將四月十二日主持反毒宣導時，在專業特技團體「撼動H.D.A」的成員協助下，當場秀倒立特技，並高聲宣示「反毒戰爭已經開始了」。

近年來，毒品氾濫並入侵校園及軍中部隊，早已成為國安問題。不只蔡英文總統曾公開誓言「對毒品零容忍」，表示政府有打擊毒品的決心；立法院教育文化委員會四月十日更邀集相關部會提出反毒報告及因應對策。

不論是口頭宣言或表演舉動，都不如全心全力，先偵破一、兩件有重大指標性毒品案，來得實際有效！因能增強民眾對公部門的信心，也能展現政府打擊毒品的公信力。

例如清泉崗基地在二月間，被人惡意在營區內丟撒了共五十三包毒品的重大案件，偵辦至今仍無突破性進展。此重創國軍形象的不名譽事件，如不能偵破，則這些「有心破壞份子」或「毒品供應者」仍潛藏在軍中，未來後果不堪設想。

此次清泉崗基地二十多名官士兵被驗出有一、二級毒品的陽性反應，只是冰山一角。根據審計部一項公開資料指出，國軍官兵在二○一五年的尿液篩檢結果，確認有吸食毒品的人數達七百七十多人，其中陸軍有五百七十九人，海軍有一百六十五人，空軍則有二十九人，此是國軍近年來染毒人數最高的一年。

「毒品滲入軍中」問題，國安單位必須提高警覺並研擬有效對策。因為接觸軍事機密並處於封閉環境工作的弟兄們，如被毒品污染或受到控制，不只是健康問題，其對國軍部隊軍紀、作戰士氣等，都會造成嚴重傷害！

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學教授）