自由廣場》支持校園尿篩 幫助孩子

◎ 宣明智

彰化縣從今年九月起，將針對國高中小學生實施擴大尿篩，根據我多年擔任警友會理事長的經驗，我認為社會各界可以從幾個不同角度來看這件事情。

首先，我認為孩子們應是被下毒的，因為孩子是被人引誘去吸毒的，不應尿篩沒過，就貼上標籤，反而應該以追究「究竟是誰下的毒？」積極去找出加害人，以這樣的心態去協助、去理解孩子才是。

販毒是一種「本小、利多、罪輕」的犯罪，尤其是三級毒品的處罰都很輕，毒販甚至利用學生販毒，只要一點毒品，就能讓學生上癮，擔任跑腿販毒的下線，「成本極小，但下線會幫毒販拓展客源」。

根據我接觸的一些輔導個案，有的國高中男生在接觸到毒品後，就將毒品介紹給女友使用，她們很多是國二、國三的涉世未深女孩，因染上毒癮，竟跑去做傳播妹。

很多毒販即使被抓進去關，也成了免費吃公家飯，無法達到戒治、嚇阻、教化的功能，因此我建議今後毒販的處罰不僅要加重，而且服刑時要強制工作，應以此來折抵其對社會的傷害。

每當有大客車因機械事故造成重大傷亡時，外界常問：「監理機關不是定期檢驗嗎？」事實上，驗車是一回事，抽檢可能又是不同的結果，校園擴大尿篩的原理也在這裡，平日的反毒宣導效果可能不彰，一旦擴大尿篩，就可讓毒品的危害現形。

反毒跟防疫一樣，一旦孩子年紀輕輕就沾上毒癮，後果不堪設想，擴大尿篩是可以做的一種方式，只要我們站在幫助孩子的立場，而非把孩子當成嫌疑人般地對待，反毒必然會收到較好的成效。

（作者為聯華電子公司榮譽副董事長）