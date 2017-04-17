自由廣場》生一胎領兩次 生育給付有漏洞

◎ 陳大雅

最近因剛申請生育給付，發現該制度仍尚存亟待填補之漏洞，希望政府加以重視並及時修正。

生育給付的目的，是為了使女性在生育期間有所保障，協助照顧出生的幼兒，加上少子化的衝擊，政府積極鼓勵國人生育所推行的政策。換言之，理論上僅有女性具請領資格。又為鼓勵國人勇於生育，將給付對象擴及於配偶，然仍限縮在生育一子僅能請領一次給付，以女性優先，若配偶得請領金額較高者，其差額再由配偶申請。

在我國可依勞工保險（勞保）、國民年金保險（國保）、農民保險（農保）、公教人員保險（公保）以及軍人保險（軍保）等五大保險種類申請生育給付或補助，又因父母不同的保險種類，帶來不同的排列組合，理論上應擇優請領一份生育給付，然其中卻藏有漏洞，也就是遇有母親請領勞保生育給付時，父親仍得請領農保生育給付，簡單地說，這種情形雖僅生育一子卻可以請領兩次給付，顯然違反了平等原則。

未有合理的事由，亦未具正當之基礎，卻存在顯著的差別待遇，不僅違反公平原則，背離社會公平正義的期待，更讓國家財政承受莫名的負擔，顯有修正必要，實令人遺憾。也期盼政府盡速針對各項給付或補助的規定進行全面檢視，落實公平正義原則。

（作者為公務員，雲林縣民）