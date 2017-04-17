自由廣場》不孕症是少子化的元凶之一

◎ 陳昭姿

應對台灣生育率全球最末，衛福部成立「少子化辦公室」。我國長期人口政策迴避不孕者，偏向能生不願養族群，保母托嬰與友善職場等已討論二十多年，重點在執行面。

衛生署楊志良前署長說「生物最強的基因就是用在傳宗接代」，婦產科醫學會理事林時羽醫師說「不孕症是少子化的元凶之一」，對於健保排除人工生殖法給付，他主張部分補助。兩位說法，直指不孕者痛處。若想要有血緣孩子，尤其需借助人工生殖技術，被控訴是因循陳腐的傳宗接代觀念，以及必須存很多錢才能進行治療。

捐卵捐精行之多年，雖非華人重視之血緣後代，但只要媽媽親自懷孕，就不受爭議。唯獨子宮有病變女性，即便自有精卵，也禁止尋求代孕。二○○四年衛生署長陳建仁舉行台灣首次《公民會議》，定調有條件通過代孕，但迄今十三年無著落。衛生署在無法源下，且以行政命令禁止醫師幫病人進行代孕。延遲立法對不起病友，後者更是違憲行為。

相對不以傳宗接代為重的歐美國家，基於人權考量實施近四十年《代理孕母》，台灣多少人青春已過，被剝奪追求幸福權利？我們要求國家履行承諾，快速通過《代孕法》，幫助不怕養卻無法生的家庭，這或許比鼓勵能生卻怕養的夫妻成效更快。

筆者公開子宮變病推動法案二十年來，幾乎每天都會接到病友求助電話，名單已經上千。健康能生的人或許無感，但這群病人常痛不欲生，其中不乏曾經反對，如今自己或兒女面臨此境。二十一年來，只有我與藝人小嫻願意公開身分，不孕病人的壓力可見一斑。

我收養的孩子已經長大成人，但是我依然主張尊重每對夫妻的價值觀—選擇終生無後，或收養孩子，或尋求有血緣的孩子。不孕症不分藍綠貧富，誰能保證未來最心愛的人不會遭遇？將心比心，成全別人追求幸福，這是人生最高境界。籲請行政院與立法院盡快通過代孕法制化。

（作者為代理孕母解禁推動人）