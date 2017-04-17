自由廣場》照顧孩子 不只錢 還有時間的問題

◎ 陳巧玲

報載我國預算重老輕幼，苦無資源解決少子化問題，但不論是以獎勵生育催生，或廣設公托、公幼降低養育負擔，甚或減免幼兒就醫負擔等，此類措施雖可多少減輕家長經濟之負擔，但就筆者淺見，恐仍難提升生育率。

筆者周遭尚負有養育子女之責者，多為雙薪家庭，因此上班期間，子女需委由年邁長輩協助，或請保母照顧，或送托嬰中心、幼兒園、安親班、補習班…。但能幸運地有其他親人支援者，畢竟是少數，現代人較晚生育，長輩們難免心有餘而力不足，更別說有多少人是離鄉背井地討生活，甚至是過著「偽單親」的日子。

當夫妻雙方職場均忙碌不堪，朝九晚十者亦所在多有，平日加班時，這些我們所仰賴的幼兒或兒童照顧機構，能配合者有多少？即使有通融者，我們能讓孩子們在夜深時仍待在那裡？而假日加班時，倘家中無人可照顧，就只好剝奪孩子們的假期，陪父親或母親去工作；而遇學校因腸病毒等停課一、二週時（家中有兩個以上的孩子，還有可能因為不同班，所以不同時間停課），夫妻雙方能否輪流請假陪伴？累積的工作量又要如何趕上？各種問題比比皆是。

不知道是否筆者夫妻雙方的職場環境所致，所以看到身邊太多這種問題，才會對政府即便提供前述各種減輕育兒經濟負擔措施，仍憂心未能有卓著成效。又如果，前述是只有少數人才遇到的困境，而政府資源如僅能提供小部分的經濟支援，筆者認為，可能也沒有多少人會為了那一點點資源，而耗費精力為國培育未來的棟樑。

（作者為公務員，台北市民）