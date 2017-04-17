自由廣場》先降機車售價 再汰換二行程

◎ 吳一忠

台灣空汙有多嚴重，看佈滿塵霾的天色就知道。空汙來源有工廠釋出的煤煙，冒黑煙的汽機車等；發電廠和石化工業排放的化學氣體，更是製造空汙的大宗。

為了改善嚴重的空汙，政府徵收空汙費，這筆錢應致力於空汙改善，但從目前的狀況來看，似乎成效不大。台灣有不少汙染大戶，以賺錢為目的，不願投資改善設備，長年釋放汙染氣體，是製造毒氣的劊子手，但政府將矛頭指向二行程機車，讓人難以接受。

現在環保五期的機車價錢昂貴，動輒七、八萬元以上，環保六期再貴上一萬元，採電腦噴射系統，外型流線、零件貴，但沒電就完全沒轍。二行程機車有不少優點，價格便宜、耐超、少毛病、維修費低，即使啟動馬達故障，仍可用腳踩發動。至於電動機車，充電不易、電池貴、加速慢等，都是不受青睞的原因。

南部鄉下到處都可看到二行程機車，非常耐超；筆者一輛五十西西機車騎了二十年，一樣輕巧順暢。換言之，就實用性而言，二行程機車確實有存在的條件。

再者，目前薪水回到十六年前，機車價格卻是倍數成長，小老百姓怎麼買得起？若以二十二Ｋ來算，要四個月才買得起，是以中古車市場相對熱絡，當然是基於經濟因素。

去年政府補助購置省水產品，只要是省水馬桶及洗衣機，即可獲得每台二千元補助，造成一股搶購熱潮。相對來說，汰換二行程機車只補貼數千元，誘因實在太低，莫怪成效一直不彰。

政府要讓二行程機車消失，除了換車補助外，首先應降低機車售價，才能提升民眾汰換的意願，若沒足夠的誘因，恐怕不易達成。（作者為南華大學宗教研究所碩士，嘉義縣民）