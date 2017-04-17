自由廣場》（澄社評論）改善空汙一定要廢煤

◎ 詹長權

民進黨執政快一年，空氣汙染沒有改善甚至更惡化。空汙不僅是民眾日常生活最痛苦、最煩惱的事，空汙所衍生的疾病負擔和經濟損失，更是重要的公共衛生和國家安全問題。在國人殷切地等待下，行政院於四月十三日宣布空汙防制政策，政府將在三年內投入三六五億元用於加速淘汰烏賊車、管制鍋爐排放，來減少空氣汙染源，讓PM2.5濃度下降。

不談廢止燃煤電廠這個國際上反空汙抗暖化必採的政策，行政院這個方案不僅政策無效，也有故意自我欺騙和欺騙人民之虞。國際共識是二○三○年前電力供應要達非煤化的境界，二○五○年前天然氣、油品使用要達零增碳的境界。沒有禁煤，這政策注定是一個無效的空汙防制方案，中南部空氣品質也會更惡化。

政策中汰換二行程機車也是一個失焦的作法。二行程車實際在路上跑的里程數和排放汙染的量其實不高，二行程換成四行程機車，只是把重度汙染變成中度汙染，還是汙染，不是「防制汙染」的政策。只有立法強制使用零排放、低噪音汙染的電動機車，才是一項有效的移動汙染源管制政策。

在高屏空汙總量管制部分，環保署將透過汰換高屏地區五十萬輛二行程機車與一、二期柴油車，讓該區的空汙減量到足夠給台積電進駐的環保需求。這是一個明顯違反科學、自欺欺人的政策。因為二行程機車排放的汙染物是不完全燃燒的一氧化碳和碳氫化合物，燃煤電廠排放的汙染物是過度燃燒的硫氧化物和氮氧化物，而後者才是高雄地區PM2.5空氣汙染問題的主因。不相同的汙染物的排放量相互交換之後，空氣品質怎麼會變好呢？台積電未來用電如果是大林燃煤電廠，南部PM2.5和臭氧的空汙必然惡化。

蔡政府以如果缺電非核家園的目標就無法實現為理由，繼續擴充燃煤發電。電力不足的說法變成了燃煤汙染大戶和利益集團繼續破壞環境的藉口。其實台灣電力從來沒有缺過，尖峰用電由天然氣發電和節約能源來補充綽綽有餘。電是浪費掉了而不是不夠！只有停止燃煤電廠、改用天然氣或綠能發電，才能減緩台灣空汙殺人悲劇。

（作者為台大公共衛生學院副院長／全球衛生中心主任）