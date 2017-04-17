鏗鏘集》代主席的舉證能力

在國民黨主席、副主席群互毆互咬之際，代主席林政則被中常委罵無所作為，實在有點冤枉他：雖然他對內不敢有所作為，對「外」卻勇敢舉證，批民進黨搞「文化台獨」！

他提出的證據是，小英政府執政一年，已經採取「去課綱微調」、「去孫中山」、「去蔣中正」、「去孔子」、「去黃帝」等「帶去中國意涵」的措施。

這些所謂「去中國化」的證據，課綱問題是刪除錯誤，面對真實；「去黃帝」屬於去神化；其他「三去」只能說林政則不知藏拙。

國民黨自吹孫中山領導革命，「推翻中國幾千年帝制」，這豈非罵他是「去中國化」的元凶？以「去中國化」捏造「中華民國」？孫大砲一下學英美，一下學蘇聯，搞「聯俄容共」，「去孫中山」並不能證明是「去中國化」。

蔣介石派兵鎮壓二二八抗暴、獨裁高壓統治台灣，搞白色恐怖，他的徒子徒孫卻替他蓋大廟，到處塑雕像，招來不斷抗議。但如果「去蔣中正」等於「去中國」，那毛家幫去蔣中正，全盤接受外來「馬列」思想，豈非更去中國化？

背國民黨教科書，孔老夫子是「魯國」人，「周遊列國」而與台灣幾萬竿子打不著；他在台灣享受香火、冷豬肉與「學術自由」，孔廟未見抗議，民進黨也沒有「去孔」政策。但如果「去孔」等於去中國化，那五四健將，包括長眠中央研究院的胡適，和搞文革鬧批孔的毛澤東更是搞「去中國化」。

戰後的台灣，蔣介石高壓執行「中國化」，但民主化後的台灣，吸收和融合不同文化，自然演變出自己的新格局，林政則的見識與邏輯竟是如此，恐怕多讀兩頁書的藍人都會感到丟人。（作者王景弘，資深新聞工作者）