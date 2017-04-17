社論》當川普「開始喜歡習近平」

美國財政部匯率報告出爐，果如美國總統川普事先宣稱，中國並未被列入匯率操縱國名單，但是仍然停留在觀察名單內，不過這與川普競選時「上任第一天就要把中國打入匯率操縱國」的承諾，顯現一八○度的政策大轉彎。值得注意的是，川普對中國的態度，由選舉時的慷慨激昂、聲嘶力竭，到最近公開表白「我開始喜歡習近平」，轉變如此之快速，且無任何轉折跡象，未免令人錯愕。

川普選舉時批評中國操控匯率，偷走美國人的工作機會，從「美國優先」與「再強大」的角度來看，中國無非就是阻擋美國走上光明大道的大壞蛋，所以外界多憂慮川普一旦當選，其保護主義勢將引發全球貿易大戰；另外，川普強烈質疑美國扮演維護全球秩序與和平的角色，直言友邦必須分擔財務與防衛責任，因此外界莫不認為川普將退回孤立主義路線。如今的演變，顯見大多數人都看走眼了。從空襲敘利亞、航母卡爾文森號駛向東北亞海域警告北韓、以「炸彈之母」轟炸阿富汗的伊斯蘭國基地，及因企盼中國合作處理北韓問題，竟然馬上與中國習近平麻吉起來，展現執政後不同面向的川普，當前似乎以地緣政治優先於經貿議題。

經貿爭議的解決，本宜透過協商溝通管道，方可獲得雙贏結局，美中由貿易戰一觸即發的激烈對抗，轉為在談判桌上解決問題，對於與雙方利益牽絆甚深的台灣，未必不是好事。然而，眼前所知中國對美退讓的是開放美牛、增加對美農產品的採購、放寬美金融業進入中國市場，這些相對於每年高達三、四千億美元的貿易失衡，可說微不足道，以之作為交易條件，並不符合比例原則。何況，人民幣仍呈現貶值，而三月份中國對美出超再度暴增，川普誓言解決的經貿失衡根本沒有緩和跡象，因此美國就伸出和解之手，主動替中國的匯率操縱國解套，實在太過草率。

癥結在於初上台的川普於內政議題上並未得分，不但在健保、移民禁令上遭到挫折，且美國人殷切期待的基礎建設、降稅與吸引製造業回流，均未有實際的進展，其選戰團隊更捲入與俄羅斯介入美國大選的疑雲之中，因此地緣政治議題可能成為轉移焦點、提振威望的策略。即使如此，北韓問題仍然不具有迫切性。北韓固然是東北亞的麻煩製造者，核子試爆、導彈試射及其獨裁體制，確實是區域安全的隱憂，但目前金正恩的動作也僅止於恫嚇層次，這或許是其鞏固政權的一種手段，也沒有得到中國背書支持，因此開動戰爭機器的可能性仍極其微小。它不像敘利亞毀滅性內戰的解決迫在眉睫，將之當成無論付出任何代價都要馬上解決的議題，判斷是否得當，值得商榷。尤有甚者，川普甚至透露在川習會中對習直接表示，他的政府不會接受美國對中國貿易繼續維持龐大逆差，「但是你想要做筆很棒的生意嗎？解決北韓問題，那就值得有貿易逆差。 」換言之，為了解決北韓這個麻煩製造者，川普甚至願意接受美中貿易嚴重失衡的現狀。

由此可見，當前川普的政策思維係寧以地緣政治利益換取經貿利益。而中國是美國解決北韓問題不可或缺的幫手，即使它不合作，但願意旁觀，美國就可以無後顧之憂，甚至對北韓採取軍事行動，因此，川普為了解決北韓問題而與習近平化敵為友，結成麻吉；相反的，在敘利亞內戰議題，即使他一再表明欣賞普廷的領導風格，卻因地緣政治摩擦，仍選擇與俄羅斯為敵。顯然在地緣政治之前，國際上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。而由川普對中國態度的戲劇化轉變來看，其施政風格充滿不確定性；或謂唯一可以確定的，就是不確定。川普不確定的政策取向，將塑造何種形態的國際關係，對台灣的影響又如何，值得關注；政府必須及早面對，做好因應，才是正途。