自由共和國》黃斐新／美國多元在「關鍵華語」

黃斐新／成大文學院華語中心人員

「多元化」可說是當代最熱門的關鍵詞之一。很遺憾地，台灣的「多元化」，在大多時候淪為口號。學校機關團體，彷彿只要將舉辦的活動放上「多元」兩個字，就代表多元化，就代表跟上時代了。台灣常見慶祝多元化的方式不外乎，請新住民表演民俗舞蹈、請小朋友穿上各國傳統服飾走秀和邀請民眾品嘗各國美食。當多元文化成為一場嘉年華，熱鬧的活動氛圍固然重要，但在慶典過後，在踏實的日常生活中，在教育場域裡，政府又如何實踐「多元化」？

抽象學術概念可說得頭頭是道，但將概念具體化，將崇高的理想付諸實現，往往是最難的。值得慶幸的是，美國國務院「關鍵語言獎學金計畫（Critical Language Scholarship Program，簡稱CLS）」成功證明透過政府的力量和資源能落實「多元化」，達成性別平等和教育機會均等的理念。

二○一六年，美國國務院首度與台灣合作，選擇國立成功大學做為關鍵語言獎學金計畫中文課程在臺唯一合作夥伴，委託成功大學開設八週的密集華語課程。美國國務院提供全額獎學金，支持美國學生至全世界十四個關鍵語言國家（如：中文、韓文、日文、印尼文等），於短時間內融入當地生活並提昇語言能力。相較於歐美遊學團清一色為金髮碧眼的白種人，ＣＬＳ學生一眼望去，白人竟然成為少數。「哇，他三十幾歲了，還在唸碩士？」「她不是華裔嗎？為什麼還要學中文？」「天啊，社區大學的學生也能拿到政府獎學金？」「咦，他的五官和膚色不太一樣，他真的是美國人嗎？」ＣＬＳ透過制度性的篩選，於種族、族裔、階級、學制、性傾向、區域性和主修科目等面向，組成多元的學生背景，打破多數台灣人對美國人的刻板印象，呈現較為真實的美國現況！

ＣＬＳ十週年主題為「跨文化溝通（Communicating Across Cultures）」，顯示歸屬於教育類別的語言課程，不再只是關於聽說讀寫的語言訓練，而是昇華為「外交途徑」，進而造就雙邊理解。ＣＬＳ課程著重「語言」和「文化」兩大核心。美國政府鼓勵ＣＬＳ學生踏出教室，走入人群，離開都市，走入鄉村。美國政府要求ＣＬＳ學生不只要會說中文，還要懂華人如何表達，學習在什麼場合說什麼以及為何這麼說。中文語法單字詞彙還有課本可以參考，但無形無相的「文化」和「思維」需要透過實際與當地人互動而得。因此ＣＬＳ課程除了語言訓練，還規劃「接待家庭」、「語言學伴」、「文化課程」以及「文化參訪」。以文化參訪為例，美國政府不要ＣＬＳ學生只是出去玩、吃喝玩樂、看風景，美國政府期許ＣＬＳ學生對當地社區有所貢獻。美國政府問的是，藉由這趟文化參訪，ＣＬＳ學生透過學習中文為當地做了什麼？

多元化體現在學生群體，多元化體現在課程設計。ＣＬＳ以「語言」做為外交途徑，ＣＬＳ以「多元化」做為課程設計的指標。值得我們反思的是，當我們會背會說會寫「Diversity」這個字時，我們是學到表面形象的字母外殼，還是真正體悟多元化的思維和靈魂。