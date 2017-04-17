自由共和國》霍姆斯／美國柴油潛艦復興為台灣海軍帶來契機

霍姆斯（James Holmes）／美國海軍戰爭學院戰略系教授

川普總統去年公開提出欲擴建美國海軍艦艇至三五○艘，美國海軍已委託三項「未來艦隊結構」研究，推演不同版本的艦隊種類和規模；海軍領導層正仔細評估分別由海軍人員、戰略暨預算評估中心（CSBA）、密特（MITRE）公司規劃的競爭性研究，將在權衡這些分析優點後彙編一份官方建議，通知美國國會審議。假定美國國會議員同意川普政府最終提案，海軍將從今天二五○艘艦艇戰力擴大三分之一，且為使預算數字可行，設計者會強調負擔得起又具殺傷力的載台，以便大量採購。

柴油動力潛艦如同密特報告所強調的，即組成這類載台。密特代表班能吉（Sunoy Banerjee）本月向美國眾議院海權與武力投射小組委員會建議：將柴油潛艦基地建立在前線，關島、日本或波羅的海國家，這是一種實際增加潛艦軍力規模的相對便宜方式。更好的選項是世界最精良大型柴油潛艦日本蒼龍級，其價碼幾近維吉尼亞級核子動力攻擊潛艦的五分之一。

這將為亞洲開展出一個戰略視野：美日海軍可創造一支蒼龍級聯合艦隊（或其他衍生的共同艦體），在共同指揮下永久派駐日本，使其成為島鏈防禦力量的核心。這讓日本、其他盟國友邦恢復對美國留在亞洲的信心，並向中國發出有關結盟堅韌軍力的強烈訊息。為嚇阻北京侵略行動，盟邦須以使用中國海域和西太平洋的能力，構成威嚇。

此為台灣可切入的地方。若美、日造船業可聯手為美國海軍和日本海上自衛隊量身製造一艘柴油潛艦，為何不能再為台灣海軍製造八艘艦艇？二○○一年小布希政府同意出售台灣八艘柴油潛艦，不過，工業生產能力形成阻礙：從一九五○年代起就沒有美國造船廠建造柴油動力潛艦，也沒有外國政府願觸怒北京來轉售艦艇，加上台灣國內政治因素（主要受國民黨在立法院阻擋民進黨籍總統陳水扁提案），使該提案處於停擺狀態。

現在可能是搶救此案的絕佳時刻。中國近期在東海和南海的蠻橫專斷行為，犯下錯誤，或許可克服各國不願觸怒亞洲政治「佛地魔」的挑戰。當前中國正給亞洲國家共同合作的正當理由：美國欲重建海軍力量的總統上任，同政黨也掌握國會多數；矢志讓日本重返正常國家之列的政府在東京執政；台灣總統和立法院多數都由民進黨掌控。因此，不久前因種種因素被擱置的潛艦出售提議或許可重獲公平聽證。

誠然，即使華盛頓和東京原則上同意，大量細節仍有待解決，如要用什麼設計、在哪裡造艦等等；這些問題可能減慢一支聯合艦隊進入服役時程。再者，美國海軍可能反對柴油潛艦的採購，間接破壞和台灣的協議，由於幾十年來美國「沈默艦隊」信條一直是全核子部隊，加上國會或將相對廉價的傳統潛艇視為核子動力艦艇的替代品，導致軍方視為威脅。

有鑑於此，台灣必須力推蔡英文總統近期宣布的「國艦國造」計畫，在台灣造船廠設計和建造八艘潛艦。建立多重選項對台灣海軍是可行的。

從本土到區域的海洋戰略觀加以檢視：微觀層次，台灣軍隊需能嚇阻中國侵略，而一支現代的八艦部隊可實質推進這項目標。目前台灣海軍水下艦隊由一九八○年代荷蘭建造兩艘潛艇及二戰期兩艘古董潛艇所組成，後者已不具戰鬥能力。台灣本土製潛艦最快仍要好幾年才能啟用，尤其這代表台灣造船業首次嘗試打造海底戰艦；若較台灣自製時程更早地將現行可作戰的潛艦乘以四，可打開海軍指揮官新的戰術戰略空間。

考慮到嚴謹維護、翻修和人員訓練，一支海軍艦隊在靠近母國執行任務，隨時都能有約一半艦艇準備好行動；如有四艘潛艦準備好下水，台灣海軍就能派遣巡邏艇至台海外，並防衛台海不被中國人民解放軍兩棲作戰攻擊，還能展開中國海港外的前方防禦，以提高成功嚇阻的機會。簡言之，台灣可在島嶼海域複製「反介入／區域拒止」（A2AD）戰略，增加中國侵略的成本！

宏觀層次，在第一島鏈上下部署一支共同潛艦隊種，可強化各國海軍分開作戰時的協調能力。在海洋深處作業的共同硬體、戰術和方法（涵蓋通訊）將有助於潛艦人員暗中一起合作；例如，了解誰的潛艦巡行於何處，有助於各國海軍管理其在擁擠的水中空間，確保友邦海軍襲擊敵對船隻時不被同陣營攻擊，此事非同小可。

如前所述，或許有許多因素可能構成反對以柴油艇核心的多國艦隊，但這項探索在作戰、戰略和政治層次都相當合理，且時機已經到來。 （楊芙宜翻譯）