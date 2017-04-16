自由廣場》台灣不只一位瓊瑤

◎ 伊佳奇

瓊瑤女士寫下：「我的丈夫失智了！請求你，最後一個忘記我！」如果社會能早日建立社區失智症照護網，教導家屬如何照護失智症患者，瓊瑤女士的心願有可能實現，更能減少許多失智症家庭的壓力與困境，長照二．○不能還停留在口號階段。

失智症的照護需要根據患者疾病類型、病程階段、退化狀況、現存能力、營養狀況、生命史、興趣等，設定階段性的照護目標，及規劃出階段性的照護計畫，並隨著患者生理與心理等功能變化做調整。醫療與生活照護並重，要能將復健活動，根據患者現存能力，將能激發他興趣的活動融入規律化日常生活中，不再是平淡無趣的制式化、醫療式復健活動。

如果無法建立如此的復健生活方式，血管性失智症患者會依腦血管病變而定，一般呈現階梯式退化現象，常見症狀有：情緒及人格改變、動作緩慢、反應遲緩、失禁、吞嚥困難、步態不穩、易跌倒等。

今天是政府該做未做，才會讓許多家屬感到什麼都不能做！如果政府長照二．○能早日建立社區失智症照護網，提供家屬疾病的知識、照護的技巧、以生活自立的復健活動方式、及能支持家屬照護的喘息服務與支持團體服務，面對失智症疾病是有方法可以減緩退化。

在她的例子，用認知活動的訓練，無論是瓊瑤女士本人、照片、姓名圖卡、影片等方式，加上他們夫妻過去共同記憶中的活動，譬如瓊瑤女士第一部小說、電影「窗外」，做為認知活動的素材與記憶連結，雖無法阻擋失智症的退化，卻有助於達到「最後一個忘記我！」的心願，就算已失語，但從眼神中，仍可表達出熟悉與有感情的神情。

今天政府長照失智症政策，忽視人才的培育，忽略對家庭照顧者的培力，導致社區失智症照護網無法建立，甚至衛福部宣布去年十二月推動「失智症安全看視」試辦計畫，今年初宣布各縣市成立失智症共同照護中心，至今均見不到蹤影，政府倘無同理心面對台灣二十六萬的失智症家庭，類似瓊瑤的家屬眼淚將不斷流出，家庭悲歌會持續出現。 （作者為元智大學老人福祉科技研究中心顧問）