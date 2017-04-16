自由廣場》從虎尾前瞻雲林

◎ 林文彬

小英總統蒞臨虎尾，視察體驗糖鐵五分車的復駛計畫，並將以銜接高鐵為前瞻性的「虎尾小捷運」施作。

事實上，高鐵竹北站、官田站均有台鐵支線銜接，虎尾站以五分車銜接雖只是雕蟲小技，但若能配套完成幾項前瞻計畫，相信雲林的經濟就要隨著小火車的開動起飛。

虎尾五分車是台灣唯一載運甘蔗原料的一條小火車，而虎尾糖廠更是僅存的百年製糖工廠，若能加速配合開放為「製糖觀光工廠」，以及提供遊客住宿的日式宿舍「日宿體驗區」等，三合一前瞻計畫，不僅能擴大吸引遊客的知性之旅，更能帶動一個城市無形的都市風貌更新；且不僅台糖能開創業績利潤，雲林更能因而受惠觀光效益，重振百年糖都雄風。

同時，公所長期鼓勵輔導民間開設民宿、觀光工廠，以及社區營造景點等效應，都將受到鼓舞帶動串聯，而事半功倍。

此外，雲林成功舉辦台灣燈會的後續效應，已顯露更大的希望與期待，如加速建設高鐵虎尾站前的「雲林國際會展中心」，包括「雲林物產館」的行銷展售交易世貿中心、以及新的「雲林文化展演中心」等，都已是刻不容緩的前瞻計畫。

尤其，虎尾位居台灣四百年發展史上抵擋荷蘭捍衛台灣第一人的要津，而虎尾人（Favorlang）溪更是百年前台灣南北的天然劃塹，也是雲林的母親河，均足以透過前瞻計畫結合虎尾溪百年糖廠鐵橋的地景地貌，開發水環境「雲林地層下陷虎溪鐵橋教育園區」，見證歷史演化與大自然的變遷。

前瞻代表著未來，未來則必須站在歷史巨人的肩膀上。雲林雖是台灣最晚成型的年輕縣市，但雲林卻是台灣近代史上的起點（北港），也是虎尾人溪母親河的所在地。雲林豐厚的歷史深度，相信只要給她觸媒（前瞻），雲林就會爆發無限的可能。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）