自由廣場》反年改 愈反人愈少

◎ 張世賢

立法院國民黨團不甩黨中央的反對，確定提出黨版年金改革法案內容，顯示以洪秀柱為首的黨中央還在黨國框框裡擁抱深藍取暖，那些走入基層感受民意脈動的黨籍立委，則察覺年改已如滾滾洪流，搭上改革列車才不會慘遭滅頂。

長期民調都有七、八成民眾支持年改，他們是沉默的絕大多數，只有小部分不怕成為攻擊箭靶的才站出來發聲。對比之下，那些罔顧政經形勢已產生巨變、不認為非改革不足以保有年金，而強烈堅持必須保留現有既得利益的少數人，動作卻出奇地粗，聲音也出奇地大，三不五時就聚眾上街抗議，包圍公署，或在政府舉辦的正式會議鬧場。這些以力取勝而非以理服人的表現，只會讓廣大民眾搖頭嘆息。

值得稱許的是，一年來，傳播媒體大多扮演了建設性的角色，許多談話性節目都不斷邀請反年改的代表出席，讓他們暢所欲言。令人遺憾的是，他們毫無養分的論述，聽了只讓人反胃。他們不死心，居然又放一些假消息愚弄民眾，例如「北市府每月發給單身遊民一萬八，有配偶遊民三萬一，努力讀書、萬中選一的軍公教竟不如遊民」，完全沒有格調！

這些人的代表還揚言，連國民黨立院黨團提出的較寬鬆版本都不接受。看來，沉默的多數再也不能沉默，該是站出來讓他們頭腦清醒的時候了。

（作者為退休研究員）