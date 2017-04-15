自由廣場》你的富爸爸 我的負爸爸

◎ 吳海瑞

徐重仁剛進社會時，起薪「僅」約合新台幣九千元，「什麼事情都要做，還要付房貸、吃飯，生活很辛苦」。網友以台灣當時（一九七七年）的房價、薪資水準打臉，忽略了早稻田商學碩士畢業的他，當時是在日本工作，並非台灣。

在那個年代，徐能赴日留學，套句現在用語是有個「富爸爸」，但當年的富爸爸，特別是白手起家的，給孩子資源的同時，多半也會給予吃苦磨練（徐在日本求學時邊打工），待遇不像現在的富二代。徐或難體會沒錢之苦，但「公子根本沒吃過苦，卻叫魯蛇閉嘴」的評論或有過度。

一九七七年六月，我也剛踏入職場，半年後月薪一萬零八百元，當時擔任教職的女友才四千多元，月入萬元算高薪，不過因為有個「負」（債）爸爸、幾位在求學的弟妹，所以每月要補貼家用七千五百元，上班一年多，還在看二手的黑白電視。至於工作，高薪來自高門檻（四千多人報考，錄取率僅一趴多），以及高壓力；爆肝不是現在才有的事。每個世代都有其不同的辛苦面，沒有經歷過，彼此都難設身處地。

徐說，辛苦被老闆看到，一加就是六萬元，但當時他已貴為集團事業群之一的總經理，是特殊個案，如今的通案已難仰賴老闆「走動管理」的慧眼，而是考績制度，靠每年數百元或千元慢慢地「累積財富」。尤其在二○○九年馬政府的二十二Ｋ「政策」（或是無心），許多大型企業的起薪從原來的兩萬八到三萬之間驟降，帶動基層受僱者全面低薪，之後又遇物價（尤其是房價）高漲，職場新人失落感劇增。徐不了解低薪世代的奢侈就是「愛花錢」的小確幸，更把當年知遇的經驗，投射到目前公司制度的正常運作，是該道歉。

這段風波如果繼續動盪，已拉攏不少年輕族群客源的全聯，其起薪與勞動條件將會被徹底檢驗。寄望這個強調「利他、共好」的公司，有智慧化危機為轉機。

（作者為專業經理人）